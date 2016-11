Iveco liefert 109 Erdgasfahrzeuge an Madrid

London (ots/PRNewswire) - Iveco, ein weltweit führender Hersteller von ergasbetriebenen Nutzfahrzeugen, liefert eine Flotte seiner mit CNG-Motoren (Compressed Natural Gas) ausgerüsteten Stralis-LKWs an die spanische Stadt Madrid. Die Fahrzeuge sind für die öffentliche Müllabfuhr bestimmt. Sie werden im unternehmenseigenen LKW-Produktionswerk in Madrid hergestellt.

Iveco, eine Marke von CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), ist der ausgewählte LKW-Hersteller im Rahmen einer staatlichen Beschaffung der spanischen Stadt Madrid. Im Rahmen dieser Beschaffung sollen der Stadt Madrid 109 neue mit Erdgas betriebene Fahrzeuge für die städtische Müllabfuhr geliefert werden.

Bei den 109 Fahrzeugen handelt es sich um Stralis-Modelle von Iveco aus dem Schwerverkehrsportfolio der Marke, die mit einer speziell konzipierten Vorrichtung zum Sammeln und Transportieren von Abfall ausgerüstet sind. Sie werden zudem in der Stadt hergestellt, in der sie zum Einsatz kommen werden. Das Werk in Madrid ist eine Produktionsstätte mit dem Prädikat Silver im "World Class Manufacturing", Das Werk beherbergt eine Produktions- und eine F&E-Abteilung.

Die Fahrzeuge sind mit CNG-Motoren (Cursor 8 Compressed Natural Gas) ausgerüstet, die von FPT Industrial, dem Motorenlieferanten aller CNH Industrial-Marken entwickelt wurden. Die umweltfreundlichen Fahrzeuge stoßen 95% weniger Emissionen aus als ihre Diesel-Pendants (35% weniger Stickstoffoxide und 10% weniger Kohlendioxid), dies entspricht 85 Tonnen pro Jahr. Die Verbrennung von Erdgas ist weniger umweltschädlich als die der Dieselverbrennung. Iveco bietet ein Komplettprogramm für den Betrieb mit Erdgas an.

Durch die Palette an Iveco-LKWs und Bussen sowie die Triebwerkstechnologie von FPT Industrial ist CNH Industrial führend in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von mit Erdgas betriebenen Fahrzeugen, einschließlich CNG, Flüssigerdgas (LNG) und Biomethan. Bis heute hat die Marke des Unternehmens über 30.000 Erdgasmotoren und 16.000 Erdgasfahrzeuge produziert.

Es gibt momentan 43 öffentliche CNG-Tankstellen und 19 LNG-Tankstellen in Spanien, wodurch das Land diesbezüglich führend in Europa ist. Neun weitere CNG-/LNG-Tankstellen (Mischbetrieb) befinden sich momentan in Spanien im Bau bzw. in der Planung.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassender industrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten und weltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihrem jeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe: Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren und Landmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen; Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs- und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen; Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in den Sparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren und Getrieben. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite des Unternehmens: www.cnhindustrial.com

