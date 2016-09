CNH Industrial stellt neu entwickeltes Traktorkonzept vor

London (ots/PRNewswire) - Auf der Farm Progress Show 2016 in Boone, Iowa (USA), gewährte CNH Industrial der Öffentlichkeit heute einen Blick in die potenzielle Zukunft der Landwirtschaft. Im Rahmen einer öffentlichen Vorabpräsentation wurde ein autonomes Traktorkonzept vorgestellt, welches das Unternehmen in zwei verschiedenen Versionen am Messestand seiner beiden Marken Case IH und New Holland Agriculture präsentiert.

Der Case IH Magnum verzichtet auf eine Kabine, während das New Holland Traktorkonzept T8 NHDrive(TM), mit einer Kabine ausgestattet und daher besonders flexibel einsetzbar ist.

Das Innovationsteam von CNH Industrial entwickelt bereits seit geraumer Zeit autonome Konzepttechnologien zur nachhaltigen Optimierung von Produktion und Produktivität. Mit solchen Technologien können Landwirte und landwirtschaftliche Betriebe günstige Boden- und Witterungsbedingungen nutzen sowie, die verfügbare Arbeitskraft bestmöglich einsetzen.

Lenkautomatik und Telematik stehen bereits auf den Traktoren von heute zur Verfügung und der autonome Betrieb bedeutet eine signifikante Weiterentwicklung dieser Technologien. Das autonome Traktorkonzept von CNH Industrial basiert auf den herkömmlichen, PS-starken Traktormodellen Case IH Magnum sowie New Holland T8 und nutzt GPS in Verbindung mit den genauesten verfügbaren Satellitenkorrektursignalen für ultrapräzise Spurführung und die Aufzeichnung und Übertragung von Felddaten in Echtzeit. Das Konzept auf komplette Fernüberwachung und Fernsteuerung des Fahrzeugs selbst sowie der Anbaugeräte ausgelegt.

Das autonome Traktorkonzept ist der nächste Schritt in der Innovationsstrategie von CNH Industrial und verspricht erhebliche Chancen für eine nachhaltige und produktive Zukunft der Landwirtschaft.

Weitere Informationen zum autonomen Konzepttraktor sowie detaillierte Produktspezifikationen, Bilder, Videos und technische Daten finden Sie unter: http://media.cnhindustrial.com/EMEA/CNH-INDUSTRIAL-CORPORATE/Autonomous_Concept_Tractors

