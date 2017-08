Namirial erhält "Hot Vendor Award" von Aragon Research für Management von digitalen Transaktionen

Senigallia, Italien (ots/PRNewswire) - Namirial hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im DTM-Bericht 2017 von Aragon Research mit dem Titel: "Hot Vendors in Digital Transaction Management" erwähnt und als Anbieter von hochentwickelten Möglichkeiten für Biometrik- und Identitätsverifizierung anerkannt wurde.

Laut dem Bericht "Hot Vendors in Digital Transaction Management, 2017" von Aragon Research" ist Digital Transaction Management zu einem Muss für alle Unternehmen geworden, die sich vollständig digitalisieren möchten, da es die größten Auswirkungen mit den besten Resultaten bei gleichzeitig geringst möglichen Mitteleinsatz bietet. eSignAnyWhere erreicht dies, da es langsame, komplexe, kostspielige, manuelle, papierbasierte Prozesse durch reibungslose und anpassungsfähige digitale Prozesseersetzt.

Luigi Tomasini, CEO von Namirial, kommentierte: "Wir sind begeistert, als ein Hot Vendor im Bereich DTM anerkannt zu werden. Digitale Transformation verändert grundlegend, wie Unternehmen ihre Geschäfte führen. Durch den Einsatz von eSignAnyWhere und den anderen zuverlässigen Services von Namirial können unsere Kunden ihre papierbasierten Prozesse eliminieren und die betriebliche Effizienz sowie die Einhaltung von Know Your Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche-Vorschriften weltweit verbessern."

"Beim digitalen Geschäft dreht sich alles um Geschwindigkeit und Flexibilität. Es finden wichtige Veränderungen in der Geschäftswelt statt, was die Geschwindigkeit der Digitalisierung angeht, wie wir sie noch nie zuvor erlebt haben", sagte Jim Lundy, CEO, Lead Analyst, Aragon Research. "Unternehmen, die ein vollständiges Sortiment an elektronischen, biometrischen und Digital-Signatur-Funktionen benötigen, sollten sich mit Namirial befassen. In vielen Branchen wird die Notwendigkeit für eine eindeutige Identifizierung einer Person vor Abschluss einer Transaktion zu einem entscheidenden Punkt."

Jedes Jahr wählt Aragon Research "Hot Vendors" aus diversen Märkten aus, die etwas wirklich Neues oder Andersartiges machen. Dies könnte neue Technologie sein, die Funktionen erweitert, eine neue Strategie, die Märkte erschließt, oder einfach eine neue Art, Geschäfte zu führen, die eine nähere Beschäftigung mit ihnen empfehlenswert machen. Um den "Hot Vendor"-Bericht von Aragon Research zu lesen.

Über Aragon Research

Die Forschungspublikationen von Aragon geben die Ansichten von Aragon Research und dessen Forschungsbereich wieder und sind nicht als objektive Fakten zu verstehen. Aragon Research bietet seine Forschungspublikationen und die darin enthaltenen Informationen in "der vorliegenden Form" ohne jegliche Garantie an.

Über Namirial

Namirial ist ein Software und Service-Unternehmen und ein Vertrauensdienstanbieter, der Vertrauensdienste wie E-Signaturen, Zeitstempel, registrierte E-Mails, elektronische Rechnungsstellung und digitale Archivierung mehr als 500.000 Kunden anbietet.

