Sofortentschädigung in 3 Stunden: Start-up zahlt Passagieren bei Flugverspätung bis zu 600 Euro

Ab sofort ermöglicht das Hamburger Start-up WirkaufendeinenFlug bei Flugverspätung oder -annullierung Deutschlands schnellste Entschädigung innerhalb von 3 bis 24 Stunden. Bisher konnte die Abwicklung bis zu zwei Tage dauern.

Bis zu 250.000 Euro Ersatzansprüche prüft das vor knapp einem Jahr gegründete Flugrechte-Start-up täglich, fast jeder vierte davon erhält ein Angebot für eine Sofortentschädigung. Während die Prüfung bisher bis zu 48 Stunden dauerte, können Passagiere ihr Geld jetzt innerhalb von nur 3 Stunden zurückbekommen.

Die beschleunigte Abwicklung wird durch die Möglichkeit der digitalen Signatur und eine verbesserte Fallprüfung möglich, der eine komplexe Scoring-Matrix zugrunde liegt. Ein Algorithmus berechnet die Wahrscheinlichkeit für eine Entschädigungszahlung vollautomatisiert und selbstlernend. WKDF kann so in Vorleistung treten und zu späterem Zeitpunkt das Geld von den Fluggesellschaften einfordern, ohne dass der Geschädigte lange auf die Zahlung warten muss. WKDF bietet seit Kurzem außerdem eine erfolgsabhängige Entschädigung an: Auch für Kunden mit erhöhtem Ausfallrisiko der Ersatzforderung kann so eine Entschädigung von den Fluggesellschaften eingefordert werden.

Entschädigung unabhängig von Airline und Flugpreis

Geschädigte Fluggäste können ihren Fall entweder unkompliziert über WirkaufendeinenFlug.de oder die WKDF-App prüfen lassen. Mit einer einmaligen Unterschrift bestätigt der Geschädigte, dass er seine Forderung abtritt. Direkt nach Vorlage der Unterschrift erhält er seine Zahlung - unabhängig davon, ob die Airline den Anspruch anerkennt oder nicht. Erst dann setzt WKDF sich mit der Fluggesellschaft auseinander, um die Ansprüche geltend zu machen.

Recht auf Entschädigung besteht bei Flugverspätungen von über 3 Stunden, die innerhalb der letzten 3 Jahre vorgefallen sind. Der Grund für die Verspätung oder Annullierung ist ausschlaggebend: Ein Anspruch besteht in der Regel bei technischen Problemen, Überbuchung, Erkrankung des Piloten oder nicht erschienenen Mitreisenden. Keine Gründe für Entschädigung sind Unwetter, Streik oder höhere Gewalt.

