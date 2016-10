Flugausfall bei TuiFly und Air Berlin: Passagiere haben Recht auf über 10 Mio. Euro Entschädigung

Mehdi Afridi und Konstantin Loebner, die Geschäftsführer von WirkaufendeinenFlug, entschädigen betroffene TuiFly- und Air Berlin-Passagiere. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/119644 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/WirkaufendeinenFlug.de" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Geschätzte Entschädigungssumme für ausgefallene Flüge: über 10 Mio. Euro

Airlines wollen Passagiere nicht entschädigen

WirkaufendeinenFlug.de entschädigt Passagiere innerhalb von 48 Stunden mit bis zu 400 Euro pro Person

Experte für Flugrecht: "Passagieren stehen Entschädigungen zu"

Tausende Flugpassagiere sind aktuell von den massiven Ausfällen bei TuiFly und Air Berlin betroffen. Allein am Freitag strich TuiFly 108 Flüge, am Samstag entfielen 118 Flüge, bei Air Berlin starteten am Sonntag nur 14 von 83 geplanten TuiFly-Maschinen planmäßig. Tuifly lässt bereits verlauten, dass es sich bei den massenhaften und kurzfristigen Krankmeldungen ihrer Crewmitglieder um einen "außergewöhnlichen Umstand" handele. Der Grund für diese Formulierung: Wenn außergewöhnliche Umstände zu Flugverspätungen oder -annullierungen führen, muss die Airline die Passagiere nicht entschädigen.

"Das ist nicht korrekt," weiß Konstantin Loebner, Geschäftsführer von WirkaufendeinenFlug. "Air Berlin und TuiFly haben ihre Mitarbeiter scheinbar schlecht behandelt, weswegen eine Konsequenz absehbar war. Die Rechtslage ist allerdings nicht eindeutig, da vor Gericht bisher über keinen vergleichbaren Fall entschieden wurde." Bei WirkaufendeinenFlug geht es in erster Linie um die Flugpassagiere und darum, ihre berechtigten Ansprüche geltend zu machen: "Wir werden alles daran setzen, den Betroffenen zu helfen und sie möglichst schnell zu entschädigen." Laut WirkaufendeinenFlug haben Passagiere aufgrund der aktuellen Ausfälle Anspruch auf Entschädigungen im Wert von insgesamt über 10 Mio. Euro.

Das Hamburger Start-up WirkaufendeinenFlug zahlt Passagieren bis zu 400 Euro bei Flugverspätungen oder -ausfällen, sofern sie berechtigte Ansprüche haben. Über einen Algorithmus prüft WirkaufendeinenFlug die Entschädigungsansprüche von Passagieren innerhalb weniger Minuten. Sofern diese als berechtigt eingestuft werden, geht WirkaufendeinenFlug in Vorleistung und überweist pro Passagier bis zu 400 Euro innerhalb von 48 Stunden. Falls keine Sofortentschädigung möglich ist, setzt sich WirkaufendeinenFlug mit der Airline auseinander und zahlt den Passagieren danach ihre Entschädigung abzüglich einer Servicegebühr aus.

"Wir haben in den vergangenen Tagen bereits etliche Anfragen von TuiFly- und Air-Berlin-Passagieren erhalten. Einigen Passagieren können wir Sofortentschädigungen zahlen, anderen bieten wir an, dass wir ihre Forderungen bei den Airlines durchsetzen", so Loebner.

Das Start-up WirkaufendeinenFlug wurde im Frühjahr 2016 von einem Hamburger Team bestehend aus Entwicklern, Anwälten und Unternehmern gestartet. Im Durchschnitt wird jeder vierte Passagier entschädigt.

