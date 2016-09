Podiumsdiskussion WindEnergy Hamburg - Besucher willkommen

Vater und Kind im Wind: Erneuerbare Energien gehen alle an. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/119598 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH/Masterfile/RF/EEHH-Cluster" Bild-Infos Download

- Cluster Erneuerbare Energien Hamburg veranstaltet öffentliche Podiumsdiskussion auf Leitmesse "WindEnergy Hamburg" am 29. September

- Top-Manager von Vattenfall, Nordex und Siemens diskutieren mit Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan sowie Prof. Dr. Timo Busch von der Uni Hamburg

- Thema Energiewende: Nichts als heiße Luft oder deutsches Erfolgsprojekt?

Wie erfolgreich ist Deutschlands Energiewende? Wie steht's um das Image erneuerbarer Energien? Was tun Banken und Investoren? Und wie geht man mit Befindlichkeiten der Öffentlichkeit bei Stromleitungen um? Das und mehr werden namhafte Experten auf der "WindEnergy Hamburg 2016" - der internationalen Leitmesse der Windenergie - am 29. September auf einer öffentlichen Podiumsdiskussion erläutern. Es diskutieren: Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan, Vattenfall-Vorstand Gunnar Groebler, Nordex-Vorstandschef Lars Bondo Krogsgaard, Michael Westhagemann, CEO von Siemens Nord und Vorsitzender des EEHH-Fördervereins sowie Prof. Dr. Timo Busch von der Universität Hamburg. Der Veranstalter, das Cluster Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH-Cluster), lädt ausdrücklich auch Nicht-Messebesucher dazu ein und verspricht, mit Unterstützung der beliebten Moderatorin Ilka Groenewold eine auch für neugierige Bürger verständliche Diskussion. Interessierte können sich auf der Homepage www.eehh.de unter dem Stichwort "Events" anmelden - die Teilnehmerzahl ist begenzt.

Das Cluster Erneuerbare Energien Hamburg ist ein Zusammenschluss aus über 190 Mitgliedsunternehmen und -institutionen in der Metropolregion Hamburg. Es verfolgt unter anderem das Ziel, die Bevölkerung über Windenergie und die Fortschritte in der Energiewende aufzuklären. Denn nicht zuletzt angesichts des jüngsten Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), in dem die Bundesregierung den Ausbau der Windenergie verzögern und die Kosten für Erneuerbare Energien möglichst gering halten will, beobachtet das EEHH-Cluster Unsicherheiten in der Bevölkerung. EEHH-Geschäftsführer Jan Rispens lädt Bürgerinnen und Bürger Deutschlands dazu ein, sich mit dem Thema Erneuerbare Energien auseinanderzusetzen: "Wir haben für unsere Podiumsdiskussion namhafte Experten aus unterschiedlichsten Verantwortungsbereichen gewinnen können und freuen uns auf eine interessante Diskussion - auch für fachfremde Menschen. Denn der Erfolg von Erneuerbare Energien geht uns alle an", sagt Rispens. Die Diskussionsrunde soll mit der Frage enden, was in puncto Energiewende im Jahr 2026 Stand der Dinge sein könnte. Man darf gespannt sein auf die persönlichen Prognosen der Experten.

Kurzinfos zur Podiumsdiskussion auf der "WindEnergy Hamburg 2016

Thema: "Die Energiewende: Nichts als heiße Luft oder deutsches Erfolgsprojekt?"

Wo: Gelände der Hamburg Messe, Halle A4, Raum Shanghai (Messeeingang Mitte)

Wann: 29. September 2016 um 18.00 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr)

Wer:

- Jens Kerstan, Senator für Umwelt und Energie der Freien und Hansestadt Hamburg - Prof. Dr. Timo Busch vom Lehrstuhl Nachhaltigkeit und Betriebswirtschaftslehre der Universität Hamburg - Gunnar Groebler aus dem Vorstand des Geschäftsbereichs Erneuerbare Energien der Firma Vattenfall - Lars Bondo Krogsgaard, Vorstandsvorsitzender der Nordex SE - Michael Westhagemann, Vorsitzender des Fördervereins Erneuerbare Energien Hamburg e.V. und CEO der Region Nord der Siemens AG

Moderation: Ilka Groenewold

Wichtig:

Der Einlass am Messeeingang und im Veranstaltungsraum kann nur bei Vorlage der ausgedruckten Anmeldebestätigung des EEHH-Clusters erfolgen.

Über das EEHH-Cluster und die Informationskampagne zur WindEnergy 2016

Seit der Gründung 2011 haben sich über 190 Mitgliedsunternehmen und -institutionen aus der Metropolregion Hamburg im Cluster Ernereuerbare Energien Hamburg (EEHH-Cluster) zusammengeschlossen. Ziel ist es, in diesem Netzwerk die Kompetenzen der Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Institutionen zu bündeln und die Zusammenarbeit im Bereich der Erneuerbaren Energien zu stärken und zu fördern. Ein Schwerpunkt des EEHH-Clusters bildet die Windenergie an Land und See. Vor der weltweit größten und bedeutendsten Fachmesse, der WindEnergy 2016 in Hamburg, initiiert das Cluster daher eine Informationskampagne zum Thema Windenergie. Ziel ist es, die Bevölkerung über die Windenergie und die Fortschritte in der Energiewende aufzuklären. Die WindEnergy findet vom 27. bis zum 30. September in der Messe Hamburg statt. Nahezu alle deutschen und europäischen Unternehmen der Branche stellen aus. Die internationale Leitmesse für die On- und Offshore-Windbranche bildet den globalen Markt mit der gesamten Wertschöpfungskette ab. Weitere Informationen zum Cluster: www.eehh.de, zur WindEnergy unter www.windenergyhamburg.com.

