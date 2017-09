Edison: Vereinbarung mit Venture Global über den Erwerb von jährlich 1 Mio. Tonnen Flüssigerdgas, gefördert in den USA

Mailand (ots/PRNewswire) - Edison und Venture Global Calcasieu Pass, LLC (Venture Global) haben einen Transaktionsvertrag (Sale and Purchase Agreement/SPA) zum Ver- und Ankauf von Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas/LNG) abgeschlossen. Dieser regelt den Erwerb von 1 Million Tonnen LNG pro Jahr (entspricht ca. 1,4 Milliarden Kubikmeter Erdgas jährlich) durch Edison von der Exportanlage Calcasieu Pass LNG, die gegenwärtig von Venture Global im Cameron Parish, Louisiana, USA, aufgebaut wird.

Im Rahmen dieses SPA wird Edison das Gas auf fob-Basis (free on board) für eine Vertragsdauer von 20 Jahren ab der kommerziellen Inbetriebnahme der Anlage Calcasieu Pass abnehmen, die für das Jahr 2021 erwartet wird.

Dieser Vertrag wird zur Wettbewerbsfähigkeit und zur Diversifizierung des Gaslieferportfolios von Edison beitragen und die Leistungsfähigkeit des Unternehmens weiter verbessern, um die Anforderungen der Kunden der Unternehmensgruppe zu erfüllen.

Edison Edison ist ein führender Marktakteur in Italien und Europa für Beschaffung, Erzeugung und Vertrieb von Elektrizität sowie für Energieversorgung und Umweltdienstleistungen, die auch mithilfe der Tochtergesellschaft Fenice und im E&P-Sektor bereitgestellt werden. Das vor mehr als 130 Jahren gegründete Unternehmen Edison hat zur Elektrifizierung und zur Entwicklung Italiens beigetragen. Heute ist Edison in Italien, Europa und im Mittelmeerraum tätig und beschäftigt mittlerweile 5.000 Mitarbeiter. In der Branche für Energieerzeugung betreibt Edison Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 6,5 GW. www.edison.it Edison deckt durch langfristige Verträge rund 20 % der Gasimporte Italiens ab, die den Erwerb von 14,4 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr sicherstellen (2 Milliarden aus Algerien, 4 Milliarden aus Libyen, 6,4 Milliarden aus Katar und 2 Milliarden aus Russland).

Venture Global LNG

Venture Global LNG beabsichtigt, sich als ein langfristiger und kostengünstiger Produzent von LNG aus den Erdgas-Förderungsgebieten innerhalb der USA zu profilieren. Venture Global baut derzeit LNG-Exportterminals sowohl am Calcasieu Pass und in Plaquemines auf, die insgesamt voraussichtlich eine Nennkapazität von 30 MTPA liefern werden. Mehr Informationen findet man unter www.venturegloballng.com .

