IPC markiert Transformation und erweiterten Schwerpunkt auf Konformität und Kommunikation innerhalb der Gemeinschaft der Finanzmärkte

New York (ots/PRNewswire) - Neue Marke und Unternehmensprinzip "Connecting Opportunities" spiegeln globale Vision wieder

IPC Systems, Inc. (http://www.ipc.com/) präsentierte heute seine neue Markenidentität mit dem Schwerpunkt "Connecting Opportunities" und markierte damit einen Meilenstein in der Transformation des globalen Technologie- und Dienstleistungsanbieters für Finanzmärkte. Die Einführung der neuen Firma erfolgte nach der Übernahme von Etrali Trading Solutions früher in diesem Jahr. Sie steht für eine strategische Entwicklung und spiegelt einen erweiterten Schwerpunkt auf Kundenlösungen in den Bereichen Konformität und Einhaltung von Richtlinien, Finanzmarktgemeinschaft und Kommunikation wieder.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160407/352864

"Unser Branding baut auf unserer Erfolgsgeschichte auf und unterstreicht unseren Schwerpunkt auf Innovationen mit einer starken Vision für die Zukunft", erklärt Neil Barua, CEO von IPC. "Unser umfassendes Produkt- und Dienstleistungsportfolio ist speziell auf die Unterstützung der globalen Finanzgemeinschaft ausgerichtet. Die zunehmenden Anforderungen an die Konformität und Verpflichtung zur Einhaltung von Richtlinien machen die Kommunikation im Arbeitsalltag unserer Kunden immer komplexer; wir liefern echte Lösungen für diese Herausforderungen. Wir freuen uns auf diese anstehende Phase in unserer globalen Transformation und darauf, die Lösungen zu entwickeln, die unsere Kunden auf diesem dem Wandel unterworfenen Markt benötigen.

Die neue Etappe in der Entwicklung von IPC unterstreicht die drei strategischen Schwerpunktbereiche des Unternehmens:

- Vernetzung der globalen Finanzgemeinschaft: Finanzmärkte sind dem Wandel unterworfen. Globaler Zugang ist daher für alle ein Muss. IPC betreibt eine der größten und sichersten Finanzgemeinschaften der Welt. Es unterstützt die Bereitstellung von Dienstleistungen für mehr als 6.000 Marktteilnehmer in 700 Städten und 60 Ländern auf sechs Kontinenten. Es bietet ihnen zudem Zugang zu unverzichtbaren Informationen und gleichzeitig eine sichere Verbindung zu einem Netzwerk erfolgreicher Möglichkeiten. - Informationsaustausch : Das umfassende Produkt- und Dienstleistungsportfolio von IPC ist speziell darauf ausgerichtet, Kunden die Kommunikation, den Kommunikationsaustausch und die Tätigung von Geschäften zu ermöglich. Unser Networking, unsere Software und Schnittstellen tragen dazu bei, produktive Interaktionen, enge Kundenbeziehungen und Wettbewerbsvorteile zu schaffen. - Risikominderung: IPC unterstützt Unternehmen dabei, Risiken zu mindern und eine Verpflichtung in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Durch die kontinuierliche Interpretation von Richtlinien in einer dynamischen globalen Landschaft entwickelt und integriert IPC innovative Konformitätslösungen für seine Kunden.

Über IPC

IPC ist ein führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das global Finanzmärkte unterstützt. Wir unterstützen Kunden dabei, Veränderungen vorherzusehen und Probleme zu lösen, und setzen dabei neue Maßstäbe durch Branchen-Know-how, herausragenden Service und umfassende Technologielösungen. Im Zentrum steht bei uns stets der Kunde. Wir arbeiten mit jedem Kunden eng zusammen, um die individuellen Anforderungen zu verstehen und sie innerhalb unserer vernetzten Gemeinschaft dabei zu unterstützen, zu sicheren, produktiven und die Konformitätsanforderungen erfüllenden Marktteilnehmern zu werden. Erstklassiger Service, langjähriges Know-how und ein Schwerpunkt auf Innovationen und Gemeinschaft prägen unsere agilen und effizienten Strategien, mithilfe derer unsere Kunden ihre Anpassungsfähigkeit beschleunigen, um den sich stets wandelnden Anforderungen an fortgeschrittene Datennetzwerke, die Konformität und Zusammenarbeit mit allen Finanzmarktteilnehmern stets gewachsen zu sein. www.ipc.com

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich u. U. um so genannte "zukunftsbezogene Aussagen". Solche Aussagen enthalten häufig eine für zukunftsbezogene Aussagen charakteristische Terminologie, z. B. die folgenden Ausdrücke: "erwarten", "der Überzeugung sein", "sich fortsetzen", "könnte", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "möglicherweise", "planen", "potentiell", "vorhersagen", "sollte" oder "wird" oder ähnliche Ausdrücke. Zukunftsbezogene Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, auf die wir häufig keinen Einfluss haben. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, die in den zukunftsbezogenen Aussagen implizit oder explizit kommuniziert werden, abweichen.

Medien-Ansprechpartner: Khurram Mirza Jonelle Taylor IPC Systems, Inc. Finn Partners für IPC +1 201-253-2285 +1 646-202-9785 Khurram.Mirza@ipc.com jonelle.taylor@finnpartners.com James Tall Raewyn McBain Cognito Europe für IPC Pink Tiger Media für IPC +44 (0)20 7426 9400 +60 4-210-2890 +44 (0)776 112 8642 Raewyn.McBain@pinktigermedia.com James.Tall@cognitomedia.com

Original-Content von: IPC Systems, Inc., übermittelt durch news aktuell