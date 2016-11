WilsonHCG im zweiten Jahr hintereinander in Liste "Baker's Dozen" 2016 von HRO Today für die Region EMEA aufgenommen und für Exzellenz im Bereich Bindungsstrategie geehrt

London (ots/PRNewswire) - Anerkennung für Engagement bei RPO-Lösungen in der Region EMEA

WilsonHCG, weltweit führend im Bereich Personaldienstleistungen, hat heute seine Aufnahme in die Liste "Baker's Dozen Customer Satisfaction" des Magazins HRO Today für externes Personalwesen (Recruitment Process Outsourcing - RPO) in der Region EMEA bekannt gegeben - im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr. WilsonHCG erhielt weitere Anerkennung mit dem HRO Today Services and Technology Association Award für Exzellenz im Bereich Bindungsstrategie für den europäischen Markt.

Zur Aufnahme in die Baker's Dozen werden die Ergebnisse einer vertraulichen Umfrage von RPO-Käufern und Kunden in der Region herangezogen: die Breite der Dienstleistungen, die Größe der Abschlüsse und die Qualität der Leistung. Die jährlichen Einstufungen wurden am 9. November vom HRO Today Magazin (http://www.hrotoday.com/category/market-intelligence/bakers-dozen-results/) auf dem HRO Today Forum Europe (http://www.hrosummits.com/hrosummiteu/) bekannt gegeben. WilsonHCG erreichte auf der EMEA-Liste den vierten Platz und konnte sich damit im Vergleich zum Jahr 2015 einen Platz verbessern.

"Dies ist ein Beleg für das Engagement unseres EMEA-Teams, Dienstleistungen der höchsten Qualität zu liefern", sagte Jesper Bendtsen, EVP des Bereichs Global Strategy. "Die Anerkennung durch HRO Today in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ist ein großer Erfolg. Wir haben stets die Ziele unserer Kunden im Auge und widmen uns der Innovation bei Prozessen und Qualitätsverbesserungen, welche zur Einstellung der besten Bewerber führen."

"Wir fühlen uns durch die Anerkennung von HRO Today als führender externer Personaldienstleister für die Region EMEA im zweiten Jahr höchst geehrt", sagte CEO John Wilson. "Unser schnelles Wachstum in der Region spiegelt unsere Fähigkeit, für unsere Kunden Ergebnisse zu erzielen, die sich auf deren Tätigkeit positiv auswirken. Wir freuen uns darauf, weiterhin die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen. Wir erzielen dies durch eine Kultur, in der Kreativität, Zusammenarbeit und Transparenz Grundlage unserer strategischen Personallösungen sind."

John Wilson nahm auf dem HRO Today Forum Europe in Edinburgh (8.-10. November) an einer Podiumsdiskussion über Themen wie die Zukunft der RPO, innovative Technik mit Auswirkungen auf Kandidatenbindung und gemischte Personallösungen teil, um nur einige zu nennen.

"Es ist keine Überraschung, dass WilsonHCG in diesem Jahr mit einer Reihe Anerkennungen von HRO Today ausgezeichnet wurde. Dies ist ein Beleg ihrer Fähigkeit, exzellenten Kundendienst zu bieten und eine höchst engagierte Mitarbeiterschaft zu halten", sagte Elliot Clark, CEO des Magazins HRO Today. "WilsonHCG ist im Bereich globaler Personallösungen führend und wird weiterhin in neue Regionen wachsen. Wir sehen ihrem Jahr 2017 mit Interesse entgegen."

Im September wurde WilsonHCG im sechsten Jahr in Folge in die Liste RPO Baker's Dozen 2016 (http://www.wilsonhcg.com/press-release-2016-bakers-dozen-award) aufgenommen und erhielt damit Anerkennung als globaler Top-Anbieter im Bereich (RPO) für Großunternehmen.

ÜBER WILSONHCG

WilsonHCG ist weltweit führend im Bereich Personaldienstleistungen und agiert nach dem Prinzip, seinen Kunden echte Partnerschaft zu bieten. Mit der Entwicklung von Talentmanagement-Lösungen, die geschäftlich weiterhelfen - einschließlich externen Personalwesens (Recruitment Process Outsourcing - RPO), Talentberatung, Lösungen im Bereich Zeitarbeit und Suche nach Führungskräften - wandelt WilsonHCG die Unternehmen seiner Kunden durch erstklassige Mitarbeiter. Der globale Hauptsitz des im Jahre 2002 gegründeten Unternehmens befindet sich in Tampa (Florida). Die Optimierung der kundenseitigen Talentstrategien ist entscheidend. Zudem ist WilsonHCG sich bewusst, dass es die Partnerbeziehungen sind, die zu den Ergebnissen für die Kunden führen. Better People, Better Business.®

