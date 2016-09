WilsonHCG erhält im Everest Group 2016 Global Recruitment Process Outsourcing PEAK Matrix(TM) Report Anerkennung als der einzige RPO-Anbieter, der drei Jahre in Folge als Star Performer aufgeführt wurde

Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - WilsonHCG, ein Weltmarktführer im Bereich Talentmanagement-Lösungen, gab heute seinen Rang als Star Performer im Everest Group 2016 Global Recruitment Process Outsourcing (RPO) PEAK Matrix Report bekannt. WilsonHCG ist das einzige Unternehmen, das drei Jahre in Folge zum Star Performer ernannt wurde. Außerdem ist WilsonHCG in den vergangenen drei Jahren im PEAK Matrix Report weiter aufgestiegen als jeder andere RPO-Anbieter.

"Es ist eine Ehre, diese Anerkennung von einem der renommiertesten Analyseunternehmen der Branche zu erhalten, und sie ist ein Beweis für unser Engagement, unseren Kunden erstklassigen Service zu bieten", so John Wilson, CEO von WilsonHCG. "Sich wahrhaft auf die Geschäfte auswirkende Ergebnisse und wahre Veränderung entstehen aus einer Partnerschaft, die traditionelle Talentakquise-Normen herausfordert und die Erwartungen der Kunden übertrifft. Wir bei WilsonHCG streben beständig nach dem Höchstmaß eines Services, der transparent und innovativ ist und Umgestaltung bewirkt, und diese Anerkennung ist das Zeugnis dafür."

Der jährliche Recruitment Process Outsourcing PEAK Matrix Report der Everest Group ist ein Rahmen, um den Markterfolg und die allgemeine Lieferfähigkeit von Dienstleistern zu beurteilen. Von den 21 bewerteten RPO-Anbietern wurden sechs als Star Performer anerkannt; ein Jahr um Jahr stattfindender Aufstieg auf der PEAK Matrix ist für diese Anerkennung ausschlaggebend. Der PEAK (Performance | Experience | Ability | Knowledge) Report analysierte RPO-Anbieter auf Größenvorteile, Verbundvorteile, Technologie und Innovation, Lieferpräsenz und Käuferzufriedenheit.

"Ein stark partnerschaftsorientierter Ansatz hat dazu beigetragen, dass WilsonHCG seine kontinuierlichen, geschickten Investitionen in den letzten Jahren in einen großen Markterfolg verwandelt hat", so Arkadev Basak, Practice Director bei der Everest Group. "Gute cross-atlantische Fähigkeiten gepaart mit einer robusten Talentberatungspraxis, gewebt um Mehrwertdienste bringen das Unternehmen in eine gute Position, die aufkommenden Talentakquiseanforderungen der nächsten Generation von Unternehmen zu erfüllen."

Um weitere Informationen über die Everest Group 2016 Global RPO PEAK Matrix zu erhalten oder mehr über die Dienstleistungen von WilsonHCG zu erfahren, besuchen Sie bitte wilsonhcg.com.

WilsonHCG ist ein Weltmarktführer im Bereich Talentmanagement-Lösungen, der nach dem Prinzip verfährt, seinen Kunden eine echte Partnerschaft bereitzustellen. Mit der Erarbeitung von Talentmanagement-Lösungen, die sich geschäftlich auswirken - einschließlich Auslagerung des Rekrutierungsprozesses (Recruitment Process Outsourcing, RPO), Talentberatung, Lösungen im Bereich vorübergehend Beschäftigte und Suche nach Führungskräften - transformiert WilsonHCG die Unternehmen seiner Kunden durch ihr Talent. Der globale Hauptsitz des im Jahre 2002 gegründeten Unternehmens befindet sich in Tampa, Florida. Die Optimierung der kundenseitigen Talentstrategien ist unerlässlich, gleichzeitig besitzt WilsonHCG jedoch ein Verständnis dafür, dass es die dabei entwickelten Beziehungen sind, die zu den von seinen Kunden erzielten und umgesetzten Ergebnissen führen.

