Conotoxia wird Mitglied der NACHA Payments Innovation Alliance

London (ots/PRNewswire) - Mit der Mitgliedschaft in dieser Innovationsallianz erhält Conotoxia die Gelegenheit, sich direkt an der Entwicklung und Förderung des Zahlungsverkehrssektors zu beteiligen.

Conotoxia gab heute seinen Beitritt zu NACHA bekannt - der Zahlungs-Innovationsallianz der Electronic Payments Association. Die Allianz, eine Mitgliedsgruppe, die als Stimme des Zahlungsverkehrssektors fungiert, fördert die Zusammenarbeit in der Branche zur Verbesserung des weltweiten Zahlungsverkehrs.

"Wir freuen uns über den Beitritt von Conotoxia zur Payments Innovation Alliance", sagt Janet O. Estep, President und CEO der NACHA. "Das Ziel der Allianz besteht darin, die unterschiedlichen Parteien für Diskussionen und Debatten zusammenzubringen und letztendlich den Zahlungsverkehrssektor zu transformieren. Der Beitritt von Organisationen wie Conotoxia ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel und stärkt die Branche insgesamt."

Die Mitgliedschaft in der Allianz ermöglicht Conotoxia Folgendes:

- Vorschlagen von und Teilnahme an wichtigen Projekten zur Stärkung des weltweiten Zahlungsverkehrssektors als Ganzes; Networking mit Zahlungsexperten aus der ganzen Welt - Teilnahme an Meetings (persönlich oder virtuell) - Mitarbeit an Thought-Leadership-Dokumenten, wie z. B. von anderen Allianz-Mitgliedern verfasste White Papers

"Dank der Mitgliedschaft in dieser Gruppe können wir noch besser an unserer Mission arbeiten: unseren Kunden einen Service der Spitzenklasse zu bieten. Durch die Zusammenarbeit mit anderen globalen Zahlungsinnovatoren können wir nicht nur auf unsere eigenen Ziele hinarbeiten, sondern auch grundlegende Beiträge zur Zukunft des weltweiten Zahlungssystems leisten", sagt Piotr Kicinski, stellvertretender Vorstand von Cinkciarz, der Dachgesellschaft von Conotoxia Sp. z o.o.

Conotoxia ist eine von vielen globalen Mitgliedsorganisationen in der Allianz, insgesamt nahezu 200.

Conotoxia nimmt an der nächsten Konferenz der Allianz am 1. und 2. Juni 2017 in Berlin in Deutschland teil. Auf dieser Konferenz werden Mitglieder aus allen Teilen der Welt Wissen austauschen und netzwerken sowie an Diskussionen, Debatten und Schulungen teilnehmen. Piotr Kicinski wird auf dieser Veranstaltung als Hauptredner agieren.

Conotoxia Sp. z o.o., ein lizenziertes Zahlungsinstitut und eine Tochtergesellschaft eines der größten Privatunternehmen in Polen, Cinkciarz bietet weltweiten Geldverkehr und Zahlungsdienste mithilfe der allerneuesten Technologie sowie ausgesprochen attraktive Wechselkurse und Überweisungsgebühren an.

