Fleet Complete erwirbt Securatrak

Toronto (ots/PRNewswire) - Fleet Complete weitet betriebliche Tätigkeit auf Australien und Asien aus

Fleet Complete® - ein preisgekröntes IoT-Unternehmen (Internet of Things = Internet der Dinge) im Bereich innovativer Software-Entwicklung von Lösungen für Flottenmanagement, Vermögensverwaltung und mobiles Workforce-Management - weitet seine globale Expansion durch den Erwerb von Securatrak mit Sitz in Australien aus. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben. MHT Partners agierten als exklusive Berater für Fleet Complete.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161027/433633LOGO )

Securatrak wurde 2003 in Adelaide gegründet und gehörte zu den ersten Unternehmen der GPS-Technologie in Australien. Das Angebot umfasst kostengünstige Lösungen von hohem Nutzen für Fahrzeugverfolgung und Flottenmanagement. "Es handelt sich hier um ein erstaunliches unternehmerisches Team, das auf dem australischen Markt in großartiger Weise örtliche Kompetenz aufgebaut hat und die Basis für Fleet Complete in Australasien werden wird", sagte Tony Lourakis, CEO von Fleet Complete. "Wir meinen, dass sich der australische Telematik-Markt an einem Wendepunkt befindet und ihm größeres Wachstum bevorsteht, was Fleet Complete die perfekte Gelegenheit bietet, die Nachfrage auf diesem Markt mit seinem umfassenden IoT-Portfolio zu bedienen."

Mit diesem Erwerb setzt Fleet Complete sein explosives Wachstum fort - nach seiner Expansion nach Europa Ende 2015 und nach der Auszeichnung als einer der Spitzenanbieter von Flottenmanagement in Nordamerika durch Berg Insight.

"Wir sind begeistert, Teil des Teams von Fleet Complete zu werden", sagte Mark Holmes, Gründer und Managing Director von Securatrak. "Wir teilen das Engagement für die Marktführerschaft bei Innovationen und bei der Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen für unsere Kunden, was diese Verbindung zu einer optimalen Ergänzung macht." Securatrak hat zurzeit mehr als 25.000 Abonnenten in ganz Australien und Asien und wird seine bestehenden Kunden und Produkte weiterhin bedienen. "Wir freuen uns darauf, die umfangreiche Palette miteinander verbundener Fahrzeug- und Ressourcenlösungen von Fleet Complete über den Funkkanal-Partner von Securatrak, Telstra, auf dem australischen Markt einzuführen und diese fortschrittliche Telematik-Plattform örtlichen und ausländischen Unternehmen anbieten zu können", ergänzte Holmes.

Um nähere Informationen zu Fleet Complete zu erhalten, besuchen Sie fleetcomplete.com (http://www.fleetcomplete.com/)

Um nähere Informationen zu Securatrak zu erhalten, besuchen Sie securatrak.com.au (http://securatrak.com.au/)

Über Fleet Complete®

Fleet Complete®, mit Sitz in Toronto, ist ein globaler IoT-Anbieter von für die Mission eines Unternehmens entscheidenden Lösungen für Flottenmanagement, Vermögensverwaltung und mobiles Workforce-Management. Seit mehr als fünfzehn Jahren bietet Fleet Complete mehr als 8.000 Unternehmen weltweit Lösungen für Versand-, Flottenverfolgungs- und mobiles Ressourcen-Management. Das Unternehmen unterhält wichtige Vertriebspartnerschaften mit AT&T in den USA und mit TELUS in Kanada. Fleet Complete gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas und hat seit seiner Gründung im Jahr 2000 (als "Complete Innovations Inc.") zahlreiche Auszeichnungen für Innovation und Wachstum erhalten.

Über Securatrak

Securatrak Pty Ltd. mit Sitz in Adelaide, Südaustralien, bietet fortschrittliche GPS-Lösungen für Nachverfolgungs-Hardware und -Software für Unternehmensflotten in ganz Australasien. Securatrak - zu dem Produktportfolio gehören Übermittlungsmethoden sowohl passiver Daten als auch Live-Daten - bietet maßgeschneiderte Lösungen für die GPS-Nachverfolgung, zugeschnitten auf die jeweiligen Kundenanforderungen. Das Unternehmen hat Büros in Vietnam und in Singapur, die den Betrieb in ganz Asien vertreten, sowie einen Händlervertriebskanal für Thailand, Laos, Malaysia, Brunei, Indonesien und Myanmar.

David Prusinski, EVP, Sales and Marketing, Fleet Complete, david.prusinski@fleetcomplete.com, marketing@fleetcomplete.com

Original-Content von: Fleet Complete, übermittelt durch news aktuell