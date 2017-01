Berlin (ots) - Wenn am Sonntag, dem 8. Januar 2017 in Hollywood zum 74. Mal die Golden Globes verliehen werden, sind auch die deutschen Filmfans wieder zum Anfassen nah dabei: TV-Moderator und Kino-Experte Steven Gätjen berichtet für seinen Filmblog FredCarpet auch dieses Jahr wieder vom Roten Teppich vor dem Beverly Hills Hotel, interviewt Nominierte und andere Hollywood-Größen und ist sowohl vorher Backstage wie danach noch auf den Partys unterwegs. Den Roten Teppich in voller Länge gibt's dann ab dem frühen Montagmorgen bei fredcarpet.com im Stream zu sehen.

Die Golden Globe Awards eröffnen jeweils Hollywoods Award Season und gelten als wichtiger Gradmesser für die Academy Awards, die Oscars. Vergeben werden die Globes vom Verband der Auslandspresse, der Hollywood Foreign Press Association (HFPA). Sie kürt die besten amerikanischen und ausländischen Filmproduktionen und Künstler, sowie - im Gegensatz zu den Oscars - auch TV-Produktionen, zu denen auch viele der weltweit gefeierten Serien von Netflix, Amazon Prime, HBO & Co. gehören.

Einer kennt sie alle - und wird deshalb auch nicht so leicht zu überraschen sein: Steven Gätjen, der als leidenschaftlicher Filmliebhaber auf dem Filmblog FredCarpet wöchentlich Kinostarts präsentiert und diskutiert.

"Ich freue mich schon auf die Stars am Roten Teppich. Vielen begegne ich ja das ganze Jahr über - und einige sind schon so was wie gute Bekannte. Hollywood - wie es fiebert und feiert!", sagt Steven Gätjen, der in Los Angeles auch für sein ZDF-Format "Gätjens großes Kino" vor der Kamera stehen wird.

