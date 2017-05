Appinio ist unter den Top 50 Startups beim Pioneers Festival 2017

Die Gründer der Marktforschungsapp Appinio / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/119258 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Appinio" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Appinio wurde als eines der TOP 50 Startups des international renommierten Startup Wettbewerbs Pioneers Festival in Wien ausgewählt. Die Gründer von Appinio bekommen die Möglichkeit, vor Investoren, potenziellen Partnern und der Presse zu pitchen. Pioneers lädt jährlich die 500 chancenreichsten Startups der Tech-Welt zu seinem Festival ein. Die besten 50 treten für die "Pioneers of the Year" Auszeichnung gegeneinander an.

Appinio wird beim Pioneers Festival pitchen

Am 1. und 2. Juni 2017 werden die Gründer von Appinio beim Pioneers Festival in Wien vertreten sein. Auf der Hauptbühne werden sie ihre App für mobile Marktforschung vorstellen und versuchen, die "Poineers of the Year" Auszeichnung zu gewinnen. Dabei können sie auf das wertvolle Feedback von Mentoren vor Ort zurückgreifen, die sie mit Vorträgen und Workshops unterstützen.

Pioneers Festival bietet Networking im internationalen Bereich

Mit der Auszeichnung als Pioneers Top 50 Startup geht Appinio einen weiteren Schritt in Richtung internationale Bekanntheit. Neben 500 Tech-Startups der frühen Entwicklungsphase, nimmt am Pioneers Festival in Wien auch eine Vielzahl an Investoren und Partnern teil. Vier Bühnen werden mit Innovation, Inspiration und Information gefüllt sein. Mehr als 100 Referenten werden ihre praktischen Erfahrungen und Lektionen mit den Anwesenden teilen und rund 30 Nebenevents bieten reichlich Gelegenheit für das Networking mit anderen Startups und Firmen.

Über Appinio

Appinio führt Markt- und Meinungsforschung via Mobile App durch. Appinio bietet Unternehmen eine Do-It-Yourself-Plattform, über die unkompliziert Umfragen erstellt und Consumer Insights und Marktdaten innerhalb von wenigen Minuten erhoben werden können. Mit 1000 beantworteten Umfragen innerhalb von 10 Minuten ist Appinio nicht nur die weltweit schnellste Lösung für Marktforschung, sondern erreicht vor allem die schwer zu erreichenden Digital Natives - dank des automatisierten Prozesses zu einem Bruchteil der üblichen Kosten. Die User antworten direkt, orts- und zeitunabhängig über die Mobile App. Mit jeder beantworteten Umfrage spendet Appinio einen Teil des Umsatzes an soziale Projekte. Appinio konnte bereits mehrere Awards (u.a. "Best of Mobile") und hunderte von Kunden unterschiedlichster Branchen gewinnen, wie z.B. VW, Beiersdorf, BBDO, Edeka, McKinsey, OTTO, Jägermeister, Jung von Matt und Warner Brothers.

