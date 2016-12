Kostenlose App ermittelt Aufbewahrungsfristen von Geschäftsdokumenten

Saarbrücken (ots) - Aufbewahrungsfristen für über 200 Arten von Geschäftsdokumenten können Firmen mit der App "Aufbewahrungsfristen" für Apple iOS und Android interaktiv und kostenlos ermitteln

Die App "Aufbewahrungsfristen" (https://www.blitzarchiv.de/aufbewahrungsfristen-app/) von Blitzarchiv (www.blitzarchiv.de) steht ab sofort kostenlos für iPhone und Android im Apple App Store, im Google Play Store und im Amazon Appstore bereit. "Jetzt hat man alle Fristen und Fakten zur Aufbewahrungspflicht immer dabei - auch dort, wo es keinen Büro-PC gibt, wie beispielsweise im Aktenkeller", erklärt Benedikt Steinmetz, Geschäftsführer der Aktentreuhand DE GmbH, und kommt mit der App Nutzerwünschen der Saarbrücker Tabelle nach. Denn die App "Aufbewahrungsfristen" ist die mobile Version der Saarbrücker Tabelle, einer Gesamtübersicht aller aufbewahrungspflichtigen Dokumente.

"Häufige Fragen sind, ob bestimmte Unterlagen überhaupt aufbewahrt werden müssen, welche Rechtsgrundlage es dafür gibt und ab wann Fristen zur Aufbewahrung beginnen bzw. enden. Durch das integrierte Glossar bekommen Nutzer hierauf Antworten und zwar an 24 Stunden 7 Tage die Woche", erklärt Benedikt Steinmetz. Die Suche unterstützt die Auto-Vervollständigung und schon nach den ersten Buchstaben zeigt sich eine Auswahl der möglichen Dokumentenarten und der dazugehörigen Fristen. Die App wird wie die zugrunde liegende "Saarbrücker Tabelle" mindestens einmal im Jahr aktualisiert. Per Push-Nachricht wird man dazu jeweils informiert.

Saarbrücker Tabelle liefert Transparenz für Aufbewahrungsfristen

Die Saarbrücker Tabelle basiert auf den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, die für alle Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler gelten. Demnach müssen bestimmte Unterlagen nach Steuer- oder Handelsrecht aufbewahrt werden. Je nach Dokumentenart müssen einige Aufzeichnungen und Dokumente nur ein Jahr, andere länger als ein Jahrzehnt aufgehoben werden. Die App unterscheidet über 200 unterschiedliche Dokumentenarten. Die Folgen bei Verstößen gegen die Aufbewahrungs¬pflichten können gravierend sein, von Steuernachzahlungen bis zu Strafverfahren.

In der Saarbrücker Tabelle hat die Aktentreuhand DE GmbH alle Unterlagen aufgelistet, für die nach deutschem Recht eine Aufbewahrung notwendig ist, sowie solche, von denen viele Unternehmer - fälschlicherweise - annehmen, dass man sie aufheben muss. Dadurch liefert die Tabelle eine hohe Transparenz darüber, was man wie lange lagern muss. Mit der neuen App steht diese Funktionalität nun auch am Smartphone oder Tablet zur Verfügung.

"Simplifizierung und Reduzierung der Bürokratiekosten...

...dafür sind wir angetreten. Mit dieser kostenlosen App und mit Blitzarchiv", erläutert Benedikt Steinmetz. Er erklärt: "Wir verschaffen mit der App 'Aufbewahrungsfristen' Transparenz in dem, was aufbewahrt werden muss. Mit unserem Dienst 'Blitzarchiv' können sich Unternehmen von allen physikalischen Akten befreien, deren Daseinsberechtigung nur noch die Aufbewahrungspflicht ist." App "Aufbewahrungsfristen" kostenlos im Apple App Store: http://ots.de/Dacmo

App "Aufbewahrungsfristen" kostenlos im Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ays.PROD609820

Blitzarchiv (www.blitzarchiv.de), ein Dienst der Aktentreuhand DE GmbH, ist das erste komplett automatisierte und anonymisierte Aktenlager. Blitzarchiv übernimmt für seine Kunden die gesetzlichen Anforderungen bezüglich der Aufbewahrungsfristen, des Datenschutzes und der Aufbewahrung von Akten. Der Kunde behält dennoch die volle Kontrolle über seine Geschäftsakten. Mit wenigen Klicks im gesicherten und verschlüsselten Onlineportal bestimmt der Kunde die Einzelheiten von Abholung, Lagerung und Rückholung der Akten oder die Vernichtung der Akten nach Ende der vereinbarten Aufbewahrungsfristen. Die Abholung der Akten durch Blitzarchiv erfolgt schon am nächsten Arbeitstag - ganz gleich ob ein kompletter Container oder nur ein einziger Aktenkarton ausgelagert wird. Die Akten sind versichert, die Archivierung erfolgt anonymisiert, der Kunde kann die Akten jederzeit über das Onlineportal zurück fordern. Ergebnis: die Kunden von Blitzarchiv sparen Raum, Zeit und Geld.

