McKay Brothers sorgt für drastisch verkürzte Latenzzeiten zwischen Tokio und Singapur

Tokio (ots/PRNewswire) - Anbieter von Mikrowellendiensten bringt niedrigste bekannte Latenzzeit nach Asien.

McKay Brothers International (MBI) hat den Betrieb seiner ersten Asien-Verbindung aufgenommen und bietet private Bandbreite zwischen Tokio und Singapur an, die die niedrigste bekannte Latenzzeit aufweist. Die Verbindung zwischen @Tokyo (CC2) und den SGX-Rechenzentren liefert Daten mit Round-Trip-Zeiten von unter 63 Millisekunden. MBI wird darüber hinaus aus Asien stammende Marktdaten über seinen Quincy Extreme Data (QED)-Dienst unter Verwendung seines hybriden Mikrowelle- und Glasfaserpfads bereitstellen.

"Wir sind begeistert, dass wir den Händlern und Risikomanagern in Asien mit niedrigsten Latenzzeiten zwischen Tokio und Singapur gleiche Wettbewerbsbedingungen verschaffen können", sagt MBI Managing Director Francois Tyc. "Wir werden in naher Zukunft mit weiteren Verbindungen in Asien expandieren".

Vertreter von McKay Brothers werden an der vom 6.-8. Dezember 2016 in Singapur stattfindenden FIA Asia Derivatives Conference teilnehmen. Meetings können unter contact@mckay-brothers.com angefragt werden.

McKay Brothers stellte seine erste Mikrowellenverbindung in den USA 2012 in Betrieb und offeriert seitdem die als niedrigst bekannten Latenzzeiten zwischen Chicago und New Jersey. Im Jahre 2014 eröffnete MBI seine ersten europäischen Verbindungen zwischen London und Frankfurt, auch diese bieten die geringste bekannte Latenzzeit. Der QED-Marktdatenservice nutzt diese beiden Netze, um US- und europaweite Marktdaten zu verteilen. Ein Markenzeichen der Dienstleistungen des Unternehmens ist, dass jeder seiner Abonnenten gleichermaßen von den geringstmöglichen Latenzzeiten profitiert.

"Unsere Verpflichtung zu gleicher Latenz für alle Abonnenten ist ein Kernprinzip von McKay", wie Tyc hinzusetzt. "Wir glauben, dass die Märkte stärker und fairer sind, wenn die besten Latenzzeiten allen Teilnehmern zur Verfügung stehen".

Der private Bandbreitendienst von McKay Brothers stellt private Bandbreite im Mikrowellenbereich zwischen sowohl Illinois und New Jersey als auch dem Vereinigten Königreich und Kontinentaleuropa zur Verfügung, das Unternehmen bietet außerdem einen Service im Millimeterwellenband zwischen den wichtigsten Rechenzentren in Illinois, New Jersey und dem Großraum London an. Der QED-Dienst verteilt ausgewählte Daten von elf Börsen in den USA und Europa und ist derzeit im Begriff, weitere hinzuzunehmen. Die achtzehn Points-of-Presence des Unternehmens befinden sich an den wichtigsten Handelsplätzen in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, Japan und Singapur.

Informationen zu McKay Brothers International, SA

McKay Brothers International, SA ist ein bewährter Anbieter von privater Wireless-Bandbreite mit extrem niedriger Latenz und vertreibt Marktdaten über Mikrowelle. Der Quincy Extreme Data-Dienst liefert einen integrierten und normierten Feed von ausgewählten Marktdaten, die von verschiedenen Finanzhandelsplätzen weltweit stammen, und wird über börsliche Kollokationszentren rund um den Globus zur Verfügung gestellt. Die Dienstleistungen der MBI in Japan werden über ihre Tochtergesellschaft Josada Telecommunications angeboten.

