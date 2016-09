Kérastase veröffentlicht neue visuelle Kampagne mit Toni Garrn, Cameron Russell und Margaret Zhang zur Einführung ihrer Markenneuerfindung und des neuen Versprechens "Persönliche Pflege für außergewöhnliches Haar"

Paris (ots/PRNewswire) - Heute enthüllt Kérastase, das weltweit führende Unternehmen für professionelle Luxushaarpflege, seine neue institutionelle Kampagne und das Markenversprechen "Persönliche Pflege für außergewöhnliches Haar" vor, womit die kultige Marke wiedereingeführt und damit auf die vielfältigen Bedürfnisse von Haar- und Kopfhaut von Frauen eingegangen wird, indem ihnen hochpersonalisierte Lösungen angeboten werden.

Da Frauen heute ihre Haare als einen intimen Ausdruck ihrer Identität sehen, arbeitet Kérastase Hand in Hand mit dem legendären Portraitfotograf Peter Lindbergh zusammen, um diesen neuen Fokus auf Individualisierung einzufangen. Durch seine Linse werden neue Markenheldinnen vorgestellt - jede wird gezeigt in einem Moment der Zielstrebigkeit, Freude oder Zufriedenheit. Drei starke, engagierte Frauen: Aktivistin und Supermodel Toni Garrn und Cameron Russell sowie Fotografin, Autorin und Stilistin Margaret Zhang zeigen, wie sehr Haare ein intimer Ausdruck der eigenen Identität sind, die Stimmungen und Emotionen zeigen.

Margaret Zhang erklärte: "Meiner Meinung nach sind Haare wie eine Verlängerung der Persönlichkeit". Sie fuhr fort: "Dein Haar sagt mehr über deine Persönlichkeit und deinen Charakter als deine Kleidung".

"Haare müssen auf besondere und gesunde Weise gepflegt werden. Das ist für mich eine sehr persönliche Pflege", erklärte Toni Garrn. Sie fuhr fort: "Ich bin der festen Überzeugung, dass Kérastase Frauen schöneres und gesünderes Haar gibt. Deshalb freue ich mich wirklich darüber, mit ihnen zusammenzuarbeiten".

Diese neue visuelle Kampagne ist der Startpunkt der Neuerfindung der Marke, um die Mission der neuen "persönlichen Pflege" zu fördern. Um Frauen das schönste und gesündeste Haar zu bieten, fährt Kérastase damit fort, die Grenzen der Individualisierung zu verschieben:

- Durch innovative, hypersegmentierte Produkt einführungen, die von fortschrittlicher Forschungsexpertise gestützt werden, werden die Mikrobedürfnisse der vielfältigen und intelligenten Kundinnen berücksichtigt. - Indem personalisiertere, exklusivere Dienste wie die Eröffnung von Kérastase Instituten in den größten Städten dieser Welt sowie von Boutiquen an wichtigen Flughäfen, verbesserte Online-Dienste und ein erneutes Engagement für die grundlegende Haardiagnose beim Friseursalon geboten werden; - Mit völlig neu gestalteten und verantwortungsvolleren Produkt- Verpackungen. Eine leichtere, elegantere Silhouette spiegelt die Modernität unserer Kunden sowie das Engagement unserer Marke für verantwortungsvollen Luxus wieder. Allein mit dem neu gestalteten Deckel werden jedes Jahr geschätzt 45 Tonnen an Plastik gespart.

"Persönliche Pflege für außergewöhnliches Haar" legt einen neuen Exzellenzstandard fest; "Maßgeschneidert" ist der neue Luxus und die Kunst der Individualisierung ist das Kennzeichen von Kérastase.

Da Frauen ihr Haar als den intimen Ausdruck ihrer Identität sehen, bietet Kérastase ihnen eine sehr persönliche Pflege für ihr außergewöhnliches Haar, bei der die Expertise der besten Friseure der Welt mit dem Wissen wissenschaftlicher Teams vereint werden, die an der Spitze der Haarforschung tätig sind. Mit mehr als 100 Produkten in 10 Haarpflegereihen und 1 Stylingreihe wird Kérastase in mehr als 60 Ländern an über 20 Millionen Kunden verkauft. Als ein engagierter Partner von Friseuren seit der Gründung im Jahr 1964 stehen Kérastases Haardiagnostik im Friseursalon, die hochpersonalisierten Produkte und sensoriellen Rituale exklusiv in nur 1 % der weltweiten Friseursalons zur Verfügung.

