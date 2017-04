Cision erweitert aufgrund der beschleunigten Innovation des Unternehmens sein Führungsteam

Chicago (ots/PRNewswire) - Die neuen Mitarbeitenden sollen die weltweite Geschäftstätigkeit optimieren und Kundenzufriedenheit des Leitunternehmens bei Daten- und Technologietransformation der Earned Media-Branche sicherstellen

Cision freut sich, die Erweiterung seines Führungsteams um zwei Mitglieder bekannt geben zu können. Michael Piispanen, ehemaliger VP of Corporate Solutions der Nasdaq, kommt als Chief Operations Officer zu Cision und Pat Galvin, ehemaliger VP of General Business von InsideSales.com, erweitert das Team als Chief Revenue Officer, Nordamerika. Die Entscheidung, die beiden Führungskräfte strategisch einzustellen ist auf das beschleunigte Wachstum von Cision zurückzuführen, wozu die Ankündigung des Börsengangs, die Übernahme von Bulletin Intelligence und die jüngsten Markteinführung der Cision Communications Cloud(TM) zählen.

"Wir sind stolz, dass wir das Cision Team mit Mike und Pat sowie deren Erfahrung stärken können", sagte Kevin Akeroyd, CEO von Cision. "Sie werden beide für unseren Erfolg ausschlaggebend sein, Innovation und Transformation vorantreiben, das Wachstum sowie die Skalierung steuern und gleichzeitig sicherstellen, dass der Erfolg unserer Kunden die Orientierungslinie in der viel versprechenden Zukunft der Cision Communications Cloud(TM) und des Unternehmens insgesamt ist."

"Nachdem ich den Großteil meiner bisherigen Karriere im Dienste derselben Kunden und mit der Förderung des Wachstums durch die Konzipierung von Plattformen, Akquisitionen und Integration verbracht habe, freue ich mich darauf, für die Schaffung von Werten für unsere Kunden und von Erträgen für unsere Aktionäre verantwortlich zu sein", sagte Piispanen.

Galvin fügte hinzu: "Cision ist ganz klar auf dem Weg, die Earned Media-Branche zu transformieren. Ich bin stolz, Teil eines Teams zu sein, das diese Richtung vorgibt, und freue mich darauf, unsere Kunden Schritt für Schritt in dieser Kommunikationsrevolution zu begleiten."

Piispanen kommt von der Nasdaq zu Cision, wo er als Global Head von Public Relations and Digital Media Verticals in der Geschäftseinheit Corporate Solutions tätig war. Er verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Konsumgüter-, Software-, Fintech- und Pharmabranche. Michael wird für die Bemühungen von Cisco bei der Entwicklung, Verbesserung und Optimierung des Geschäftsbetriebs, das Programm- und Projektmanagement, das Geschäftsprozessmanagement und die M&A-Aktivitäten verantwortlich sein.

Galvin bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Vertriebsleitung von Technologie-, SaaS- und Dienstleistungsunternehmen zu Cision und war zuvor in Führungspositionen bei Oracle, Marketo und zuletzt bei Insidesales.com tätig, wo er als VP of General Business für den Vertrieb zuständig war. Pat wird die Optimierung der Markteinführungsstrategie von Cision bei Kundenakquisition und -bindung sowie die Bemühungen bei der Vertriebsintegration leiten.

Über Cision:

Cision ist ein führendes Unternehmen für Medienkommunikationstechnologie und -analyse, das es Vermarktern und Kommunikatoren ermöglicht, ihre Earned Media-Programme in Kombination mit zahlungspflichtigen und eigenen Kanälen zur Verstärkung der unternehmerischen Auswirkung effektiv zu verwalten. Als Erfinder der Cision Communications Cloud(TM), der ersten cloudbasierten Plattform für Earned Media ihrer Art, hat Cision hochmoderne Daten, Analytik, Technologie und Dienstleistungen in einem einheitliches Kommunikationsökosystem zusammengeführt, das Marken für den Aufbau konsistenter, sinnvoller und dauerhafter Beziehungen zu Influencern und Käufern verwenden können, um ihren Einfluss im Marktplatz zu vergrößern. Weitere Informationen finden Sie auf www.cision.com oder folgen Sie @Cision auf Twitter.

Pressekontakt:

