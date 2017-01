Games-Jahrescharts 2016: "FIFA 17" vor "Battlefield 1"

Baden-Baden (ots) - "FIFA" hält den Ball in den eigenen Reihen: Bereits zum dritten Mal in Folge nach 2014 ("FIFA 15") und 2015 ("FIFA 16") erdribbelt sich die Fußball-Simulation den ersten Platz der offiziellen deutschen Games-Jahrescharts, ermittelt von GfK Entertainment. "FIFA 17" setzte 2016 mehr Exemplare als jedes andere Spiel ab und landet in der Endauswertung vor dem Action-Shooter "Battlefield 1". Publisher Electronic Arts, der beide Titel veröffentlicht, sichert sich damit den Doppelsieg.

Der Open World-Kracher "GTA V" (Take 2), der 2013 das Rennen entschied, verkauft sich weiterhin prima und erobert Rang drei. "Uncharted 4: A Thief's End" (Sony CEE), das große Finale der Saga mit Abenteurer Nathan Drake, stürmt an die vierte Stelle. Herausgeber Ubisoft punktet mit "Tom Clancys: The Division" und "Far Cry Primal", die auf fünf und sechs gastieren. Auch der Pokémon-Hype macht sich in der Jahreshitliste bemerkbar: "Pokémon Moon" und "Pokémon Sun" (beide Nintendo) beanspruchen die Positionen zehn und zwölf für sich.

Basis der plattformübergreifenden Auswertung sind die Video- und PC-Spieleverkäufe von mehr als 2.000 Verkaufsstellen, die über 70 Prozent des gesamten deutschen Marktes entsprechen.

Pressekontakt:

Original-Content von: GfK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell