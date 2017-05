Crossmatch wurde von Northrop Grumman für die Aufrüstung von Livescan-Erfassungssystemen in ganz Grossbritannien ausgewählt

Palm Beach Gardens, Florida (ots/PRNewswire) - Erbringt zuverlässige Leistungen, wo es am Wichtigsten ist

Crossmatch®, ein führender Anbieter von Lösungen für die Erfassung im Identitätsmanagement und Authentifizierung, hat heute bekannt gegeben, dass Northrop Grumman die aktuelle erkennungsdienstliche Lösung für das FABrIC-Programm des britischen Innenministeriums (Forensic and Biometric Interim Capability program) mit dem Handabdruckscanner Crossmatch L Scan® 1000 aufrüsten wird.

Bis Dezember 2017 werden mehr als 375 Systeme zur Erfassung und Registrierung aufgerüstet und mit den vielseitig einsetzbaren Livescan-Geräten von Crossmatch ausgestattet, die qualitativ hochstehende Finger- und Handabdruckbilder ermöglichen. Die Einheiten werden in ganz Grossbritannien eingesetzt.

Im Jahr 2000 ersetzte Northrop Grumman, ein führendes globales Sicherheitsunternehmen und Technologieintegrator für das britische Innenministerium, das Fingerabdruckverfahren mit Tinte und Papier durch eine Livescan-Lösung von Crossmatch. Das System, bestehend aus Handflächenscannern und einer speziell für die britische Polizeibehörde entwickelte maßgeschneiderter Software, bietet eine umfassende Lösung, die Zeit spart, zuverlässigere Übereinstimmungen liefert und die Anforderung, Karteikarten für Fingerabdrücke aufzubewahren, überflüssig macht.

Die neuste Aufrüstung bietet Highspeed-Scannertechnologie mit der Fähigkeit, Bilder mit einer Auflösung von 1.000 Pixel pro Zoll aufzunehmen, die zu einem Detaillierungsgrad mit einer höheren automatisierten Übereinstimmungsquote führen.

"Die Livescan-Lösung von Crossmatch wurde in den letzten 16 Jahren im Innenministerium erfolgreich eingesetzt. Mit den neuen Scannern können die Polizeibehörden eine höhere Leistung erzielen", sagt Ian Menzies, Lead Executive, Mission Systems, bei Northrop Grumman. "Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung mit Crossmatch und den anhaltenden Erfolg der neuen Handflächenscanner L Scan 1000 weiterzuführen."

"Als branchenführendes Unternehmen im Bereich Livescan-Lösungen hat Crossmatch das Unternehmen Northrop Grumman und deren Kunden - das britische Innenministerium - unermüdlich dabei unterstützt, deren anhaltende Mission zu erfüllen, die darin besteht, sich an die im Wandel begriffene Praxis im Bereich erkennungsdienstliche Verfahren sowie an die sich verändernde Bedrohungslandschaft in Grossbritannien anzupassen", sagt Eduardo Parodi, Vice President von Crossmatch, International Government Sales. "Regierungsbehörden auf der ganzen Welt stützen sich bei kritischen Anwendungen in den Bereichen Strafverfolgung, Steuerung der Flüchtlingsströme und Grenzkontrolle auf die Zuverlässigkeit, Leistung und Bildqualität unserer Lösungen ab."

Über Crossmatch

Die Lösungen von Crossmatch® helfen bei der Bewältigung von Herausforderungen im Sicherheits- und Identitätsmanagement, denen sich Hunderte von Millionen Anwender auf der ganzen Welt stellen müssen. Unsere bewährte DigitalPersona® Composite Authentication-Lösung wurde entwickelt, um ein optimales Angebot an Authentifizierungsfunktionen zur Verfügung zu stellen, das für die besonderen Herausforderungen durch heutige Risiken angemessen ist und eine vollständige Abdeckung bei unternehmensweiten Authentifizierungen gewährleistet. Die Lösungen von Crossmatch zum Identitätsmanagement umfassen die bewährte Hard- und Software für das biometrische Identitätsmanagement, welche die höchsten Qualitäts- und Leistungsanforderungen kritischer Anwendungen erfüllen. Unsere Lösungen unterstützen Finanzinstitutionen, den Einzelhandel, Gewerbebetriebe, Regierungen, Vollzugsbehörden und das Militär. Mit seinen 300 Mitarbeitern und Kunden in mehr als 80 Ländern setzt Crossmatch den Standard in Sachen Innovation und Zuverlässigkeit. Weiterführende Informationen finden Sie auf: Crossmatch.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/515194/Crossmatch_L_Scan_1000_palm_scanner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/367963/Crossmatch___Logo.jpg

