Crossmatch von Hecosys für technologische Aktualisierung der Polizei Niedersachsen gewählt

Crossmatch®, ein führender Anbieter von Lösungen für die Erfassung im Identitätsmanagement und Authentifizierung, gab heute bekannt, dass Hecosys, ein geschätzter deutscher Partner und führender Technologieintegrator, die derzeitige Livescan-Lösung für die Strafverfolgung der Polizei Niedersachsen, d. h., der Polizeidirektion von Niedersachsen in Deutschland, aktualisieren wird. Mit der technologischen Aktualisierung werden sämtliche Livescan-Erfassungsstellen mit dem Crossmatch L Scan® 500 Handabdruckscanner, der die qualitativ hochwertige Aufnahme von Finger- und Handabdrücken erlaubt, auf den neuesten Stand gebracht.

Die Polizei Niedersachsen verwendet derzeit für den Erfassungsvorgang die Livescan-Geräte von Crossmatch. Zur Verbesserung der erkennungsdienstlichen Behandlung wird Hecosys die neuen Crossmatch L Scan 500 Handabdruckscanner liefern, die über High-Speed USB3-Verbindungen und die neueste Livescan-Technologie verfügen. Des Weiteren können die neuen Geräte auch im Vor-Ort-Einsatz problemlos aufgerüstet werden, um die Bildauflösung auf 1.000 BPI. Diese Auflösung verfügt über größere Detailgenauigkeit, mit der die automatische Trefferquote steigt, sodass Behörden problemlos auf künftige Anforderungen umstellen können.

"Die Polizei Niedersachsen war mit den Crossmatch-Lösungen in den vergangenen 10 Jahren äußerst erfolgreich und wir sind stolz, unsere Beziehung fortsetzen und unserem geschätzten Kunden die neuesten L Scan Handabdruckscanner liefern zu können", sagte Benjamin Helfmann, Geschäftsführer von Hecosys. "Die neuen Scanner bieten den Polizeibehörden ein höheres Niveau an Leistungsfähigkeit."

"Als einer der Branchenführer bei biometrischen Lösungen arbeitet Crossmatch mit Polizeibehörden in der ganzen Welt bei der Modernisierung ihrer Livescan-Systeme in der Strafverfolgung zusammen, um diese an sich verändernde Gegebenheiten und Bedrohungen anzupassen", sagte Eduardo Parodi, Vice President, International Government Sales von Crossmatch. "Regierungsstellen wissen, dass sie sich auf die Zuverlässigkeit, Leistung und Bildqualität unserer Lösungen bei der Verwendung in wichtigen Bereichen, wie in der Strafverfolgung, der Steuerung von Flüchtlingsströmen und bei Grenzsicherheitskontrollen verlassen können."

Über Crossmatch

Die Lösungen von Crossmatch helfen bei der Bewältigung von Herausforderungen im Sicherheits- und Identitätsmanagement, denen sich Hunderte von Millionen Anwender auf der ganzen Welt stellen müssen. Unsere bewährte DigitalPersona® Composite Authentication-Lösung wurde entwickelt, um ein optimales Angebot an Authentifizierungsfunktionen zur Verfügung zu stellen, das für die besonderen Herausforderungen durch heutige Risiken angemessen ist und eine vollständige Abdeckung bei unternehmensweiten Authentifizierungen gewährleistet. Die Lösungen von Crossmatch zum Identitätsmanagement umfassen die bewährte Hard- und Software für das biometrische Identitätsmanagement, welche die höchsten Qualitäts- und Leistungsanforderungen kritischer Anwendungen erfüllen. Unsere Lösungen unterstützen Finanzinstitutionen, den Einzelhandel, Gewerbebetriebe, Regierungen, Vollzugsbehörden und das Militär. Mit seinen 300 Mitarbeitern und Kunden in mehr als 80 Ländern setzt Crossmatch den Standard in Sachen Innovation und Zuverlässigkeit. Weiterführende Informationen finden Sie auf Crossmatch.com

