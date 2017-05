Megaport ernennt Belle Lajoie zum Chief Commercial Officer

Brisbane, Australien (ots/PRNewswire) - Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), der weltweite Marktführer für Software Defined Networking (SDN), verkündete heute, dass Belle Lajoie, ein Gründungsmitglied von Megaport und einstiger Executive Vice President für den Asien-Pazifik-Raum von Megaport, zum Chief Commercial Officer des Unternehmens ernannt wurde.

Lajoie arbeitet bereits seit zehn Jahren mit Megaport-Gründer Bevan Slattery in der Internetbranche zusammen und hat sich vorrangig auf Großaufträge zu Vertriebs- und Operationenlösungen für Dark-Fiber-Infrastrukturen mit Peering und Rechenzentren sowie Organisationen mit Rechenzentrumslösungen konzentriert. Ihre berufliche Laufbahn ist von Führungsrollen bei PIPE Networks und NEXTDC geprägt. Des Weiteren ist sie Expertin für Technologiefirmen mit rasantem Wachstum vom Start-up bis zum Scale-up.

Lajoie wird für die globale Verkaufsstrategie des Unternehmens zuständig sein und in diesem Zusammenhang die globale Geschäftsentwicklung, Kanalbeziehungen, strategischen Partnerschaften und Übernahmen sowie die digitalen und regionalen Marketing-Strategien leiten, die an einer Umsatzsteigerung ausgerichtet sind. Sie wird direkt dem Chief Executive Officer von Megaport Vincent English Bericht erstatten. Ihre frühere Rolle wurde inzwischen intern neu vergeben.

"Belle ist bereits seit der Gründung bei Megaport und spielte stets eine zentrale Rolle bei unserer erfolgreichen Geschäftsentwicklung im Asia-Pazifik-Raum", äußert sich Vincent English, CEO von Megaport. "Belles Erfahrung wird unser globales Geschäft aufwerten und wir freuen uns bereits alle, dass wir mit ihr in dieser neuen Funktion zusammenarbeiten können, um sogar noch Größeres bei Megaport zu erreichen."

"Ich freue mich, dass ich das weltweite Team leiten darf, damit wir weiterhin mit einem Tempo wachsen und expandieren können, bei dem wir unseren Erstanbietervorteil nutzen", erwidert Belle Lajoie, CCO von Megaport. "Zu den höchsten Prioritäten zählen die Ausrichtung unserer globalen Strategie, die Maximierung unseres Kanal-Engagements, die Skalierung unseres Vertriebsmotors und die Ausrichtung unserer Customer Journey an einem cloudbasierten Verbrauchermodell mit Selbstbedienungselementen. Wir haben ein Team von Weltrang, das nach vorn strebt, um die einmalige Gelegenheit zu nutzen, die Megaport mit der Revolutionierung der SDN-Welt geschaffen hat."

Über Megaport

Megaport ist der weltweit führende Anbieter von elastischen Zusammenschaltdiensten (Elastic Interconnection Services). Das globale softwaredefinierte Netzwerk (SDN) von Megaport ermöglicht es Kunden, ihr Netzwerk schnell mit anderen Diensten im Megaport Network zu verknüpfen. Die Dienste können direkt von den Kunden über Mobilgeräte, Computer oder die offene Firmen-API gesteuert werden. Die ausgedehnte Präsenz des Unternehmens in Australien, dem Asien-Pazifik-Raum, Nordamerika und Europa stellt eine neutrale Plattform bereit, die viele hochrangige Rechenzentrumsanbieter in verschiedenen Märkten umfasst.

Megaport wurde 2013 von Bevan Slattery gegründet und entwickelte die erste SDN-Plattform für elastische Zusammenschaltdienste, mit der auf sicherste, nahtlose und auf Abruf verfügbare Weise Unternehmen, Netze und Dienste verbunden werden. Unter Leitung von Vincent English hat Megaport ein erfahrenes Team mit umfangreichem Fachwissen in der Erstellung von großflächigen globalen Carrier-Netzwerken aufgebaut und verbindet mit seinen mehr als 150 Rechenzentren in 37 Städten in 19 Ländern mehr als 670 Kunden. Megaport ist Technologie-Partner von Alibaba Cloud, Oracle, Amazon AWS Technology, Microsoft Azure ExpressRoute und Google Cloud Interconnect.

Für weitere Informationen zu Megaport besuchen Sie bitte: www.megaport.com.

