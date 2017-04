Megaport beginnt globale Cloud-Kooperation mit Oracle

Brisbane, Australien (ots/PRNewswire) - Ziel der Initiative ist eine einfache und kosteneffiziente Direktverbindung von Unternehmen mit Oracle Cloud

Megaport (USA), Inc., die US-Tochtergesellschaft von Megaport Limited (ASX:MP1) ("Megaport"), ein weltweit führender Anbieter von Diensten zur elastischen Zusammenschaltung und Silver-Level-Mitglied des Oracle PartnerNetwork, hat heute eine Zusammenarbeit mit Oracle bei der Cloud-Konnektivität angekündigt. Durch diese Initiative sind Megaport und Oracle in der Lage, eine einfache und kosteneffektive Methode für Unternehmen bereitzustellen, um mit dedizierter und privater Konnektivität auf Oracle Cloud-Dienste zuzugreifen, die sich je nach Geschäftsanforderungen rasch skalieren lassen.

Unternehmenskunden sind ständig auf der Suche nach neuen Alternativen beim Netzwerkdesign, die sich flexibel und schnell an schwankende Workloads anpassen lassen. Auf Basis des globalen Netzwerks von Megaport und API-Integration mit Oracle Network Cloud Service -- FastConnect -- können Kunden schnell Konnektivität zwischen ihren örtlichen Rechenzentren und Oracle Cloud-Umgebungen herstellen, die im Vergleich zu Internet-basierten Verbindungen höhere Bandbreitenoptionen und ein zuverlässigeres und konsistenteres Netzwerkerlebnis bieten.

Oracle-Kunden erhalten über das Megaport-Portal (megaport.al) Zugang zum globalen Megaport-Netzwerk in mehr als 20 wichtigen Märkten im Asien-Pazifik-Raum, in Nordamerika und Europa mit 150 Präsenzpunkten[1]. Von jedem dieser Orte aus können Oracle-Kunden FastConnect über Megaports webbasiertes Portal bzw. die API in den unterstützten Oracle-Regionen selbst bereitstellen. Die Integration wird zunächst in Ashburn und Phoenix angeboten, weitere Orte sollen in naher Zukunft folgen.

- Globale Verfügbarkeit: Kunden haben Zugriff auf das globale Megaport-Netzwerk in mehr als 20 wichtigen Märkten im Asien-Pazifik-Raum, in Nordamerika und Europa mit 150 Präsenzpunkten - API-Integration: Unternehmenskunden können FastConnect über Megaports webbasiertes Portal bzw. die API in den unterstützten Oracle-Regionen selbst bereitstellen, zunächst in Nordamerika und bald auch an weiteren Orten.

"Oracle ist ein innovativer Wegbereiter im Bereich der Public-Cloud-Infrastruktur, was sich in den neuesten Cloud-Produkten auf der Oracle OpenWorld 2016 gezeigt hat", sagte Vincent English, CEO von Megaport. "Mit seinem treuen Kundenstamm an Großunternehmen, seinem globalen Einflussbereich und seinem Fokus auf der Entwicklung schnellerer, besserer und kosteneffektiverer Dienstleistungen ist es der perfekte Enabling-Partner für unsere Dienste im Bereich elastische Zusammenschaltung. Im neuen Zeitalter der cloudfähigen IT brauchen Unternehmen einen Cloud-Provider, der das volle Spektrum an integrierten Dienstleistungen unterstützen und Support bei Anwendungen (SaaS), Plattform (PaaS) sowie Rechen- und Speicherinfrastruktur (IaaS) aus einer Hand anbieten kann. Oracle FastConnect ermöglicht zuverlässige und dedizierte Konnektivität für schnellere Bereitstellung und Migration kritischer Workloads in die Cloud. Wir sind hocherfreut über unsere globale Partnerschaft mit Oracle und den talentierten Teams hinter Oracle Cloud."

"Die Cloud ist der wachstumsstärkste Geschäftsbereich von Oracle", sagte Thomas Kurian, President des Bereichs Produktentwicklung bei Oracle. "Kunden erfordern nahtlose Konnektivität ihrer Rechenzentren und Netzwerke mit Oracle Cloud für ihre anspruchsvollsten Workloads und Anwendungen. Diese Partnerschaft hilft unseren Kunden dabei, den vollen Nutzen aus Oracle Cloud zu ziehen und ihre Geschäftsstrategien durchzusetzen, indem sie die Megaport-Plattform für ihre Bereiche mit hohen Bandbreitenanforderungen nutzen."

Megaport ist der weltweit führende Anbieter von Diensten im Bereich elastische Zusammenschaltung (Elastic Interconnection). Die globale Plattform des Unternehmens macht es den Kunden über SDN (Software Defined Networking) möglich, ihr Netzwerk schnell mit anderen Diensten im Megaport-Netzwerk zu verbinden. Dienste können direkt von den Kunden über Mobilgeräte, Computer oder unsere offene API gesteuert werden. Die ausgedehnte Präsenz des Unternehmens in Australien, im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika und in Europa liefert eine neutrale Plattform, die viele wichtige Anbieter von Rechenzentren in verschiedenen Märkten umfasst.

Das 2013 etablierte und von Bevan Slattery gegründete Megaport hat die erste SDN-basierte Plattform der Welt für elastische Zusammenschaltung geschaffen. Diese ist darauf ausgelegt, Unternehmen, Netzwerken und Diensten die sicherste und nahtloseste On-Demand-Konnektivität bereitzustellen. Megaport wurde, angeführt von Vincent English, von einem äußerst erfahrenen Team mit umfangreichem Know-how im Aufbau globaler Carrier-Netzwerke im großen Maßstab errichtet und verbindet über seine 150 Rechenzentren in 37 Städten in 19 Ländern mehr als 620 Kunden. Megaport ist Oracle-Partner, Technologie-Partner von Amazon AWS, Partner von Microsoft Azure ExpressRoute und Google Cloud Interconnect-Partner

Weitere Informationen zu Megaport finden Sie unter: www.megaport.com.

Das Oracle PartnerNetwork (OPN) ist Oracles Partnerprogramm, das Partnern einen entscheidenden Vorsprung bei der Entwicklung, Veräußerung und Implementierung von Oracle-Lösungen verschafft. Das OPN liefert die entsprechenden Ressourcen für die Weitergabe und Unterstützung von spezialisierten Kenntnissen zu Oracle-Produkten und -Lösungen und wurde vor dem Hintergrund des wachsenden Produktportfolios, des Partnerstamms und der Geschäftschancen von Oracle aufgelegt. Wichtigstes Element der jüngsten Aufwertungen des OPN ist die Möglichkeit, dass Partner für ihre Investitionen im Hinblick auf Oracle Cloud anerkannt und belohnt werden. Partner von Oracle sind in der Lage, sich über das OPN Cloud-Programm -- ein innovatives Programm, das die bestehenden Levels des OPN-Programms um Auszeichnungsstufen und progressive Leistungen für Partner ergänzt, die mit Oracle Cloud arbeiten -- durch ihre Oracle Cloud-Kompetenz und ihren Kundenerfolg von der Konkurrenz abzuheben. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.oracle.com/partners.

