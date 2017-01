Sentry PM(TM) von ClearStructure Financial Technology zum besten Portfolio Management System des Jahres 2016 gekürt

Danbury, Connecticut (ots/PRNewswire) - Sentry PM erhält bei den Alt. Credit Intelligence European Performance Awards im zweiten Jahr in Folge einen Preis

ClearStructure Financial Technology gab heute bekannt, dass sein Sentry PM(TM) System von Alternative Credit Intelligence, einer Subdivision von HFMWeek, zum Best Portfolio Management System [besten Portfoliomanagementsystem] des Jahres 2016 gekürt wurde. Die Preisverleihung fand am Donnerstag, dem 1. Dezember 2016, in der Plaisterers Hall in London, England, statt.

Dies ist bereits das zweite Jahr in Folge, in dem Sentry PM von ClearStructure diese Auszeichnung erhielt. Die European Services Awards ehren und anerkennen Dienstleister, die im vergangenen Jahr über den üblichen Kundendienst und innovative Produktentwicklung hinausgehende Bemühungen unternommen haben. Die Gewinner werden von einer strengen Jury ausgewählt, die aus Vertretern von Alt. Credit Intelligence, führenden institutionellen und privaten Investoren sowie anderen erfahrenen Branchenfachleuten besteht. Die Teilnehmer müssen zusätzlich zu innovativen und richtungsweisenden Lösungen entsprechendes Kunden- und Umsatzwachstum vorweisen.

Sentry PM, die mehrfach preisgekrönte Portfoliomanagementlösung von ClearStructure, ist ein multifunktionales Front-to-Back-Office System, das mit der zur Anpassung an Arbeitsflüsse und Marktveränderungen erforderlichen Flexibilität konzipiert wurde und vollständigen und sicheren Zugang zu Nutzerdaten bietet. ClearStructure hat unlängst fortschrittliche Sentry-Funktionalitäten veröffentlicht, die ein Corporate Action Dashboard, verbesserte Diagnostik und eine neue Dashboard-Seite einschließen, auf der Nutzer alle ihre Daten maßgeschneidert in nur einem Fenster betrachten können.

Scott Turley, CEO von ClearStructure, kommentierte: "Die Tatsache, dass wir diesen Preis bereits zum zweiten Mal in Folge erhalten, ist ein klarer Beweis für ClearStructures Verpflichtung zu Innovation. Als globales Unternehmen ist es uns eine Ehre, auf mehreren Kontinenten Anerkennung zu erhalten. Mithilfe unserer kompetenten Mitarbeiter und unserer geschätzten Kundenbasis werden wir auch weiterhin die neueste Technologie anbieten und uns für die sich schnell ändernde Branche weiterentwickeln."

Über ClearStructure Financial Technology:

ClearStructure Financial Technology bietet modernste Technologielösungen, die sich unterschiedlicher Bedürfnisse in der Investmentbranche annehmen. Die Sentry-Lösung bietet Managern vollständige Front-to-Back-Office Funktionalität auf einer einzigen Plattform, über alle Vermögenskategorien hinweg. Die Sentry-Produktsuite von ClearStructure wird von zahlreichen der größten und angesehensten Finanzinstitutionen und Investmentgesellschaften der Welt eingesetzt. Weitere Informationen über ClearStructure finden Sie auf: www.clearstructure.com.

Pressekontakt:

Original-Content von: ClearStructure Financial Technology, übermittelt durch news aktuell