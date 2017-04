ExaGrid Version 5.0 bietet erweiterte Unterstützung für Oracle RMAN Channels, Veeam SOBR sowie Replikation auf AWS

Westborough, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Die einzigartige Architektur bietet unübertroffene Back-up- und Wiederherstellungsgeschwindigkeiten, ein dauerhaft kurzes Back-up-Fenster und die niedrigsten Gesamtbetriebskosten (TCO) der Branche

ExaGrid®, ein führender Anbieter von disk-basierter Back-up-Speicherung mit Datendeduplikations-Lösungen der nächsten Generation, gab heute die Verfügbarkeit der neuen Version 5.0 bekannt, die jetzt erweiterte Unterstützung für Oracle RMAN Channels, Veeam Scale-Out Backup Repository (SOBR) und Replikation auf die öffentliche Amazon Web Services (AWS) Cloud für Notfallwiederherstellungen bietet.

ExaGrid v5.0 ermöglicht es seinen Oracle RMAN Kunden, Oracle RMAN Channels mit bis zu 25 Anwendungen in einem ExaGrid Scale-out GRID System zu verwenden. "Abschnitte" von Daten werden parallel an jede Anwendung zur Verbesserung der Leistung und auch zum Ausgleich der Leistung durch Lastenverteilung gesandt, da RMAN Channels den nächsten Abschnitt der Daten an die nächste verfügbare Anwendung im GRID sendet. Im Gegensatz zur ersten Generation der Scale-up-Deduplikationsanwendungen, die nur einen einzigen Front-End-Controller haben und einfach Festplatten-Shelves hinzufügen, schließt jede ExaGrid-Anwendung CPU, Speicher, Netzwerkports und Festplatte ein. Falls eine Anwendung im GRID ausfällt, sendet RMAN Channels weiterhin Back-up-Daten an die verbleibenden Anwendungen. In einem Scale-up-Modell stoppen sämtliche Back-ups, wenn der Front-End-Controller ausfällt. Mit den Scale-out-Anwendungen von ExaGrid in einem GRID und seiner globalen Deduplikation im ganzen GRID, kombiniert mit RMAN Channels, arbeiten die Back-ups ununterbrochen mit einem natürlichen Failover-Ansatz weiter, wenn eine Anwendung ausfällt. ExaGrid kann bis zu insgesamt 1 PB Datenbankdaten oder eine einzelne 1 PB Datenbank in ein einziges GRID aufnehmen. Zusätzlich hält die einzigartige Landing Zone von ExaGrid die letzten Back-ups in ihrer nicht deduplizierten, nativen Form für schnelle Oracle Datenbankwiederherstellungen vor, und die Langzeitspeicherung erfolgt in einem deduplizierten Repository.

"Die Administratoren von Oracle-Datenbanken und Back-up-Administratoren haben Probleme mit schnellen Oracle-Back-ups und sogar noch größere mit schnellen Wiederherstellungen", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "ExaGrid v5.0 ist die erste Back-up-Speicherlösung, die bei Verwendung von Oracle RMAN schnelle Back-ups mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 TB/Stunde pro PB und schnelle Wiederherstellungen mit der ExaGrid Landing Zone, kombiniert mit einem Ausgleich der Leistung durch Lastenverteilung sowie Failover ermöglicht. Es gibt auf dem Markt keine Lösung, die dem Ansatz von ExaGrid für Oracle RMAN auch nur nahe kommt."

ExaGrids v5.0 unterstützt ebenfalls das unlängst angekündigte SOBR von Veeam, womit Backup Administratoren die Möglichkeit haben, Veeam zur Steuerung von Jobs auf ein einziges Repository zu verwenden, das aus ExaGrid-Shares in verschiedenen ExaGrid-Anwendungen in einem Scale-out GRID besteht und das Job-Management zu ExaGrid-Anwendungen automatisiert. Des Weiteren automatisiert ExaGrids Unterstützung von SOBR bei steigenden Datenmengen die Erweiterung mit Anwendungen in ein ExaGrid-System, indem diese ganz einfach einer Veeam Repository-Gruppe hinzugefügt werden. Die Kombination von Veeam SOBR und der Anwendungen von ExaGrid in einem Scale-out GRID führt zu einer eng integrierten durchgehenden Back-up-Lösung, die es Back-up-Administratoren erlaubt, die Vorteile von Scale-out sowohl in der Back-up-Anwendung als auch in der Back-up-Speicherung zu verwenden. Die Kombination von Veeam Back-ups auf der ExaGrid Landing Zone, dem integrierten ExaGrid-Veeam Accelerated Data Mover und ExaGrids Unterstützung des Veeam SOBR ist die am engsten integrierte Lösung für eine Scale-out Back-up-Anwendung für Scale-out Back-up-Speicherung auf dem Markt.

"ExaGrid setzt die immer tiefer greifende Integration seines Produktes mit Veeam unvermindert fort. Dies resultiert bei Always On Enterprise in unvergleichbarer Performance und Wertschöpfung", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Die Scale-out Architektur von ExaGrid bietet in Kombination mit Veeam SOBR unbegrenzte Skalierbarkeit und räumt die Hindernisse bei Datenwachstum effektiv aus dem Weg, die bei den Scale-up Speicheransätzen der ersten Generation vorhanden und besonders im Umfeld größerer Rechenzentren teuer und störend waren."

Des Weiteren unterstützt v5.0 die Replikation vom Primärstandort des ExaGrid Back-up-Systems auf AWS für standortexterne Notfallwiederherstellung. ExaGrid hat immer schon die Replikation auf Sekundärstandorte von einem Rechenzentrum zum anderen Rechenzentrum unterstützt und erlaubt nun auch die Rechenzentrumsreplikation auf AWS. Der Ansatz von ExaGrid, ein ExaGrid VM in AWS zur AWS-Speicherung zu verwenden, bewahrt bei der Replikation in AWS zahlreiche Features von ExaGrid, wie z. B. eine einzige Benutzeroberfläche für das lokale ExaGrid und die Daten in AWS, Replikationsverschlüsselung sowie Einstellung und Drosselung der Bandbreite. Ebenso erlaubt die v5.0 Ausgabe die Verschlüsselung von in AWS gespeicherten Daten. Im Falle einer Notfallwiederherstellung kann die in AWS oder am Wiederherstellungsort des Kundenrechenzentrums laufende Back-up-Anwendung Daten aus dem ExaGrid VM in Amazon für Wiederherstellungen an einem beliebigen Ort abrufen. ExaGrid verfügt über vollständige Unterstützung von Notfallwiederherstellung auf ein ExaGrid in einem zweiten Rechenzentrum, in einem gemieteten Rechenzentrum von Dritten, auf ein ExaGrid von Anbietern hybrider Cloud und jetzt auch in der öffentlichen Cloud.

"IT benötigt eine neue Strategie, eine, die nicht nur die Erwartungen erfüllt, sondern auch den Weg für die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen ebnet", sagte George Crump, Gründer und President von Storage Switzerland, eines führenden IT-Analystenunternehmens. "ExaGrid zeigt laufend, dass es eines jener Unternehmen ist, die über die richtige Technologie zur richtigen Zeit verfügen. Seine Landing Zone-Funktion scheint für die Lösung von Problemen mit der Back-up- und Wiederherstellungsleistung wie maßgeschneidert und seine Wahl der Scale-out Architektur ist für den Anwendungsfall ideal geeignet. Die Skalierbarkeit, die die Systeme von ExaGrid bieten, erlaubt es Kunden, mit ihren steigenden Datenvolumen Schritt zu halten, ohne Abstriche bei der Leistung machen zu müssen, und seine v5.0 ist eine Weiterentwicklung der Bemühungen des Unternehmens, genau das zu liefern, was IT-Rechenzentren für die Back-up-Speicherung benötigen."

Neben der Unterstützung von Oracle RMAN Channels, Veeam SOBR und AWS erweitert v5.0 die Unterstützung auch auf Veritas OST, damit ExaGrid-Anwendungen als Ziel-Back-up-Speicher in die NetBackup 5200 und 5300 Serien von Medienserveranwendungen aufgenommen werden können. Die Einführung von ExaGrid wurde von Veritas zertifiziert. Des Weiteren ist ExaGrid auch in Veritas NetBackup OST Einführungen verwendbar und unterstützt NetBackup Medienserver, die auf IBM AIX laufen.

Angesichts der laufend zunehmenden Sicherheitsbedenken hat ExaGrid seine Möglichkeiten zur Verhinderung von und Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen verbessert.

- Umfassende Zugriffsicherheit - Auf ExaGrid-Shares kann nur von festgelegten Back-up/Medienservern zugegriffen werden - SMB-Signing kann für ExaGrid-Shares aktiviert werden und erfordert Windows Zugangsdaten, die vor dem Zugriff authentifiziert und genehmigt werden müssen - Jeder ExaGrid-Server verfügt über seine eigene Firewall und eine maßgeschneiderte Linux-Verteilung, die nur die für den Empfang von Back-ups, internetbasierte GUI und ExaGrid-to-ExaGrid-Replikation erforderlichen Ports öffnet und Services laufen lässt. - Die Kommunikation zwischen den ExaGrid-Servern ist durch Kerberos-Autorisierung und -Authentifizierung gesichert und schützt vor "Man-in-the-Middle"-Angriffen von böswilligen Benutzern und Schadsoftware. - Wenn der Primärspeicher angegriffen wurde, sind Wiederherstellungen von ExaGrid bis zu 20 Mal schneller als die anderer Deduplikationsanwendungen, da ExaGrid die neuesten Back-ups in nicht duplizierter Form speichert und die Datenrehydrationsverzögerungen von nur dedupliziert gespeicherten Daten vermeidet. Die Nutzer sind dadurch schneller online.

Die ExaGrid Version 5.0 ist ab Mai 2017 verfügbar.

Über ExaGrid

Organisationen wenden sich an uns, weil wir das einzige Unternehmen sind, das Deduplikation so implementiert hat, dass sämtliche Probleme der Back-up-Speicherung behoben sind. Die einzigartige Landing Zone und erweiterbare Architektur der zweiten Produktgeneration von ExaGrid bietet das schnellste Back-up - dies führt zum kürzesten festen Back-up-Fenster, zu den schnellsten lokalen Wiederherstellungen, den schnellsten ausgelagerten Bandkopien und zu sofortigen VM Wiederherstellungen. Gleichzeitig wird die Länge des Back-up-Fensters endgültig festgelegt, und das alles bei geringen Anschaffungs- und Betriebskosten. Unter www.exagrid.com erfahren Sie, wie man Back-ups ohne Stress durchführt oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn. Sehen Sie sich an, was Kunden von ExaGrid über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben und warum sie jetzt erheblich weniger Zeit für das Back-up aufwenden.

ExaGrid ist ein eingetragenes Warenzeichen von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Pressekontakt:

Original-Content von: ExaGrid, übermittelt durch news aktuell