ExaGrid EX40000E erhält bei SVC Awards 2016 Votum als "Product of the Year - Backup and Recovery/Archive"

ExaGrid (http://www.exagrid.com/)®, ein führender Anbieter festplattenbasierten Back-up-Speichers (http://www.exagrid.com/exagrid-products/product-architecture/) mit Datendeduplikation (http://www.exagrid.com/exagrid-products/data-deduplication/), hat heute bekannt gegeben, dass sein Gerät EX40000E von SVC die Anerkennung als Product of the Year 2016 in der Kategorie Backup and Recovery/Archive (Sicherung und Wiederherstellung/Archiv) erhalten hat. Die Gewinner wurden am 1. Dezember auf der SVC Awards Gala Ceremony in London (GB) bekannt gegeben.

Die SVC Awards sind eine Anerkennung der Produkte, Projekte und Dienstleistungen, sowie der Firmen und Teams, die Exzellenz in den Bereichen Cloud, Virtualisierung und Datenspeicherung zeigen. Die SVC Awards ehren zudem die Errungenschaften von Endnutzern, Channel-Partnern und Anbietern.

Das Gerät ExaGrid EX40000E ist eine skalierbare, kostengünstige Lösung festplattenbasierten Back-up-Speichers mit Datendeduplikation und ist bahnbrechend für Sicherung und Schutz der Daten von Firmen. ExaGrids Geräte für Back-up-Speicher können Daten von mehr als 25 führenden Back-up-Softwareanwendungen der Branche deduplizieren und speichern. ExaGrids Geräte für Back-up-Speicher wurden grundlegend speziell für Back-up-Speicher gebaut, um den hohen Anforderungen bei Back-ups dieser Tage gerecht zu werden und für überlegene Leistung bei Back-up und Wiederherstellung optimiert.

"Wir fühlen uns geehrt, die Auszeichnung als Product of the Year in der Kategorie Backup and Recovery/Archive von SVC im Jahr 2016 zu erhalten", sagte Bill Andrews, CEO von ExaGrid. "Wir sind der Überzeugung dass dies die Position von ExaGrid als einzigem Anbieter im Bereich Back-up-Speicher belegt, der eine Lösung mit Datendeduplikation konstruiert, welche Leistungsansprüchen der Deduplikation bei Back-up, Wiederherstellung und VM-Boot gerecht wird. ExaGrids spezielle Landing Zone und skalierbarer Back-up-Speicher sind dreimal schneller bei Aufnahmeleistung und zehnmal schneller bei der Wiederherstellung und VM-Boots als der nächste Konkurrent. Zudem ist ExaGrid das einzige Produkt, das bei wachsender Datenmenge die Back-up-Zeiten konstant hält. Mit ExaGrid verfügt die IT über die schnellsten Back-ups, Zurücksetzungen und VM-Boots, konstante Back-up-Zeiten bei wachsender Datenmenge und die Möglichkeit zu problemloser Skalierung der Systeme - es wird nur erworben, was zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigt wird."

ExaGrid ist ein strategischer Allianzpartner von Veeam Software. Auch Veeam wurde von SVC als Product of the Year in seiner Kategorie von Cloud Backup and Recovery/Archive benannt. "Wir sind erfreut darüber, uns in solch guter Gesellschaft zu befinden. ExaGrid ist ein Beispiel für strategische Partnerschaft - das Unternehmen, seine Mitarbeiter und insbesondere seine Technik und Produkte", sagte Andy Vandeveld, Vice President des Bereichs Global Strategic Alliances bei Veeam. "Es ist keine Überraschung, dass ExaGrid in seiner Kategorie die Stimme als Product of the Year erhielt. ExaGrid hat umfassende Integration seines Geräts mit den Produkten von Veeam Availability betrieben. ExaGrid bringt Datendeduplikation ein, um Speicherplatz zu sparen und hält die Wertschöpfungszusage von Veeam ein, VM-Boots und Wiederherstellungen innerhalb von Sekunden bis Minuten durchzuführen. Damit sind Always-On-Rechenzentren verfügbar und das Ansprechen ist schnell und konsistent. Wir gratulieren ExaGrid zu diesem schönen Erfolg!"

"Die Nominierungen für die SVC Awards 2016 waren von sehr hoher Qualität und es gab zudem eine deutliche Erhöhung der abgegebenen Stimmen. Die SVC Awards sind eine Anerkennung der Nutzer, Produzenten und Anbieter, die in den Bereichen Speicherung, Virtualisierung und Cloud tätig sind. Die Leser unserer breiten Palette der Publikationen in Druck und Internet stimmen ab", sagte Jason Holloway, Direktor des Bereichs IT Publishing bei Angel Business Communications, Herausgeber der Titelgruppe Digitalisation World. "Es war für alle Finalisten ein Erfolg, die anspruchsvolle Shortlist zu erreichen. ExaGrid aber waren der klare Gewinner in seiner Kategorie."

Das EX40000E von ExaGrid ist größte Mitglied der Produktreihe von ExaGrid. Es skaliert von 40 TB bis zu 1 TB vollständigem Back-up durch Vereinigung von 25 EX40000E in einem hochskalierten GRID. Die Aufnahmerate eines vollständigen GRID beträgt 200 TB/h, das Dreifache an Aufnahmeleistung des EMC Data Domain 9800 mit DD Boost. ExaGrids spezielle Landing Zone ermöglicht nicht nur die schnellsten Back-ups, sondern auch die schnellsten Wiederherstellungen und VM-Boots, da ExaGrid die letzte Datensicherung in vollständiger, nicht deduplizierter Form vorhält. ExaGrid ist der einzige Anbieter, der Rechenleistung und Kapazität hinzufügt und nicht nur Festplatteneinschübe. Mit diesem Skalierungsansatz wird zusammen mit dem Wachstum der Kapazität Leistung hinzugefügt. Damit bleiben bei wachsender Datenmenge die Back-up-Zeiten konstant.

Über ExaGrid

Organisationen wenden sich an uns, weil wir das einzige Unternehmen sind, das Deduplikation so implementiert hat, dass sämtliche Probleme der Back-up-Speicherung behoben wurden. Die einzigartige Landing Zone und Scale-Out-Architektur von ExaGrid bieten das schnellste Back-up. Dies führt zur kürzesten, festen Back-up-Zeit, zu den schnellsten lokalen Wiederherstellungen, den schnellsten externen Bandkopien und zu sofortigen VM-Zurücksetzungen. Gleichzeitig wird die Dauer des Back-ups festgelegt, und das alles bei geringen Anschaffungs- und Betriebskosten. Unter www.exagrid.com erfahren Sie, wie man Back-ups ohne Stress durchführt oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/exagrid-systems). Lesen Sie, warum für Kunden von ExaGrid (http://www.exagrid.com/Customers/Customer-Case-Studies/) Back-up-Probleme der Vergangenheit angehören.

ExaGrid ist ein eingetragenes Warenzeichen von ExaGrid Systems Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

