ExaGrid von DCIG als "empfohlene Lösung" für Festplatten-Backup bezeichnet

ExaGrid (http://www.exagrid.com/)®, ein führender Anbieter von festplattenbasierten Backup-Speicherlösungen (http://www.exagrid.com/exagrid-products/product-architecture/) mit Datendeduplizierung (http://www.exagrid.com/exagrid-products/data-deduplication/), gab heute bekannt, dass die unabhängige Analystenfirma DCIG erneut die festplattenbasierte Backup-Appliance von ExaGrid mit "Empfohlen" in seinen kürzlich veröffentlichten 2016-17 Deduplicating Backup Appliance Buyer's Guides (http://www.exagrid.com/why-exagrid/industry-analyst-perspectives/) einstuft. Die Forschungsarbeit unterstützt Organisationen dabei, ihre geschäftlichen und technischen Anforderungen für festplattenbasiertes Backup mit den besten verfügbaren Produkten abzugleichen.

ExaGrid dominierte die Ranglisten und eroberte die beiden Spitzenplätze in sämtlichen der vier Versionen des DCGI-Einkaufsleitfadens: "US-Enterprise (http://www.exagrid.com/wp-content/uploads/DCIG-2016-17-US-Enterprise-Deduplicating-Backup-Appliance-Buyers-Guide.pdf)", "Unter $100K (http://www.exagrid.com/wp-content/uploads/DCIG-2016-17-Sub-100K-Deduplicating-Backup-Appliance-Buyers-Guide.pdf)", "Unter $75K", "Unter $50K".

Im Bericht heißt es nach Angaben der DCIG-Analysten, dass ExaGrid eine einzigartige Architektur bietet, die eine Landing Zone und vollständige Appliances zu einem erweiterbaren GRID vereint, und das Unternehmen von seiner Konkurrenz absetzt. "ExaGrid hat für das dritte Jahr in Folge die obersten Plätze in den DCIG Buyer's Guides erobern können. Dies unterstreicht den Wert unserer differenzierten Produktarchitektur und der damit erreichten Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit", erklärte Bill Andrews, CEO von ExaGrid. "Auf diese kontinuierliche Auszeichnung sind wir sehr stolz".

"Die Verfügbarkeit des von DCIG bereitgestellten Forschungsmaterials zu Backup-Appliances, gepaart mit der Fähigkeit, die Features, die im Unternehmensumfeld jetzt unverzichtbar sind, schnell selbst auswählen zu können, verändert die Dynamik, mit der Organisationen diese wichtigen Kaufentscheidungen treffen," sagte DCIGs President und Lead Analyst Jerome Wendt. "Organisationen haben nun bessere, umfassendere und objektivere Informationen zur Hand als die Verkäufer, mit denen sie routinemäßig zu tun haben. Dies gibt den Unternehmen eine bessere Ausgangsposition für eine gut informierte Produktauswahl und eine solide Grundlage für die Verhandlung bei Produktkäufen".

Der Bericht zeigt auf, dass ExaGrids erweiterbare Architektur, einzigartige Landing Zone und laufende Virtualisierungserwei­terungen für die Einstufung von EX40000E und EX32000E (http://www.exagrid.com/exagrid-products/product-line/) in die Rubrik "Empfohlen" mit ausschlaggebend waren. ExaGrid hatte seine Top-End-Kapazität seit DCIGs letztem Leitfaden um EX40000E erweitert. Das neue Angebot umfasst eine Steigerung von 33% an Bruttokapazität pro Appliance, erhöht die maximale Anzahl von Appliances in einem einzelnen GRID von 14 auf 25, und bietet ein vollständiges Backup von bis zu 1PB bei einer Aufnahmerate von bis zu 200 TB / h.

DCIG ist eine Gruppe von Analysten, die über Branchenexpertise im Bereich IT verfügen und informierte und aufschlussreiche Drittanbieter-Analysen und Kommentare zu IT-Hardware, Software und Services zur Verfügung stellen. Die Ausgaben des DCIG Buyer's Guide werden von DCIG in eigener Regie entwickelt und lizenziert. Die DCIG Buyer's Guide sind Einkaufsleitfäden, die mit einer umfassenden und tiefgreifenden Analyse von Produktmerkmalen für die Rechenzentrumsinfrastruktur umsetzbare Informationen bieten. DCIG entwickelt darüber hinaus gesponserte Inhalte in Form von Blogeinträgen, Kundenvalidierungen, Produktbewertungen, Sonderberichten und Whitepaper in Kurzfassung, Standardlänge und voller Länge. Die Zielgruppe von DCIG umfasst Führungskräfte auf Geschäftsleitungsebene, IT Manager, System- und Storage-Ingenieure und -Architekten, Presse und Medien, Magazin- und Website-Redakteure, Blogger, Finanz- und technische Analysten und Cloud-Dienstleister. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.dcig.com.

Organisationen wenden sich an ExaGrid, weil wir das einzige Unternehmen sind, das Deduplizierung so implementiert hat, dass sämtliche Probleme der Backup-Speicherung behoben sind. Die einzigartige Landing Zone und erweiterbare Architektur von ExaGrid bietet das schnellste Backup - dies führt zum kürzesten festen Backup-Fenster, zu den schnellsten lokalen Wiederherstellungen, den schnellsten ausgelagerten Bandkopien und zu sofortigen VM-Wiederherstellungen. Gleichzeitig wird die Länge des Backup-Fensters dauerhaft festgelegt - all dies bei geringen Anschaffungs- und Betriebskosten. Erfahren Sie unter www.exagrid.com, wie man Back-ups ohne Stress durchführt, oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/exagrid-systems). Lesen Sie hier, wie ExaGrid customers (http://www.exagrid.com/Customers/Customer-Case-Studies/) ihre Backup-Probleme dauerhaft gelöst haben.

