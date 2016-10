ExaGrid, ein führender Anbieter von festplattenbasierten Backup-Speicherlösungen, verzeichnet Rekordumsatz für Q3 2016

Westborough, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Unternehmen verkündet besten Drittquartalsumsatz seiner Geschichte und verzeichnet das elfte aufeinander folgende Quartal mit positivem Cashflow

ExaGrid (http://www.exagrid.com/)®, ein führender Anbieter von festplattenbasierten Backup-Speicherlösungen (http://www.exagrid.com/exagrid-products/product-architecture/) mit Datendeduplizierung (http://www.exagrid.com/exagrid-products/data-deduplication/), gab heute einen Rekordumsatz für das dritte Quartal bekannt. Dies ist auch das elfte aufeinander folgende Quartal mit positivem Cashflow des Unternehmens. Angesichts des anhaltenden Erfolgs bei seiner hochkarätigen Expansion in den Unternehmenskundenbereich verbucht ExaGrid weiterhin neue Kundenpotenziale im sechsstelligen Bereich

"ExaGrid wächst weiter und bleibt dabei im positiven Cashflow. Wir haben ein Geschäftsmodell gefunden, das funktioniert", sagte Bill Andrews, Geschäftsführer von ExaGrid. "ExaGrid ist das einzige Backup-Speicherunternehmen, das die drei Rechenherausforderungen der Backup-Speicherung mit Datendepuplizierung meistert. Alle Anbieter reduzieren Speicherplatz und Bandbreite in dem einen oder anderen Maße, doch nur ExaGrid löst die folgenden Herausforderungen: Backup-Aufnahmeleistung, Datenwiederherstellung und VM-Boot von deduplizierten Daten, sowie ein immer länger werdendes Backup-Fenster im Zuge wachsender Datenmengen", erläuterte Andrews.

Bei ExaGrid erfolgt die Aufnahme dreimal schneller - und Wiederherstellungen / VM-Boots sind bis zu zehnmal schneller - als beim nächsten Wettbewerber. Dies liegt an der einmaligen "Landing Zone" und Scale-out-Architektur von ExaGrind. Darüber hinaus bleibt das Backup-Fenster auch bei wachsenden Datenmengen in der festgelegten Länge, da ExaGrid zusätzliche Rechenleistung mit Kapazität kombiniert.

Das dritte Quartal 2016 stellte für ExaGrid ein weiteres starkes Quartal für neue Kundenpotenziale im sechsstelligen Bereich im Zuge seiner weiteren Erschließung des Marktes in die Fortune 1000 dar.

Zusätzlich zu den finanziellen Meilensteinen eines Rekordumsatzes und weiterhin positiven Cashflows erreichte ExaGrid im Q3 Folgendes:

- DCIG nahm EX40000E und EX32000E von ExaGrid in seinem 2016-17 Sub-$100KDeduplicating Backup Appliance Buyer's Guide in die oberste Kategorie "Empfohlen" auf - SVC Awards wählte die Appliance EX40000E von ExaGrid als Finalist zum "Produkt des Jahres" in der Kategorie Backup und Wiederherstellung/Archivieren

ExaGrid vergrößert sein weltweites Reseller-Netz weiter und erweitert seine wachsende Liste strategischer Partner, zu denen unter anderem Veeam, Nimble und Zerto gehören.

"ExaGrid zeigt über 300 veröffentlichte Erfolgsgeschichten von Kunden (http://www.exagrid.com/exagrid-customers/success-stories/) auf seiner Webseite - dies ist mehr als alle sonstigen Anbieter in diesem Bereich zusammen", so Andrews. "Dies beweist, wie zufrieden die Kunden mit unserem Architekturkonzept, Produkt und Kundenservice sind."

Informationen zu ExaGrid

Organisationen wenden sich an ExaGrid, weil wir das einzige Unternehmen sind, das Deduplizierung so implementiert hat, dass sämtliche Probleme der Backup-Speicherung behoben sind. Die einzigartige Landing Zone und erweiterbare Architektur von ExaGrid bietet das schnellste Backup - dies führt zum kürzesten festen Backup-Fenster, zu den schnellsten lokalen Wiederherstellungen, den schnellsten ausgelagerten Bandkopien und zu sofortigen VM-Wiederherstellungen. Gleichzeitig wird die Länge des Backup-Fensters dauerhaft festgelegt - all dies bei geringen Anschaffungs- und Betriebskosten. Unter www.exagrid.com erfahren Sie, wie Backups ganz einfach werden, oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/exagrid-systems). Lesen Sie hier, wie ExaGrid Kunden (http://www.exagrid.com/Customers/Customer-Case-Studies/) ihre Backup-Probleme dauerhaft gelöst haben.

