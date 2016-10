ExaGrid EX40000E ist Finalist in Kategorie "Produkt des Jahres" bei SVC Awards 2016

Westborough, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Disk-basierte Backup-Appliance setzt sich in Backup- und Recovery-/Archiv-Kategorie durch

ExaGrid (http://www.exagrid.com/)®, ein führender Anbieter von Lösungen für Disk-basiertes Backup Storage (http://www.exagrid.com/exagrid-products/product-architecture/) mit Daten-Deduplikation (http://www.exagrid.com/exagrid-products/data-deduplication/), verkündete heute, dass seine Appliance EX40000E die Finalistenrunde beim Storage, Virtualization, Cloud (SVC) Award 2016 in der Kategorie "Backup and Recovery/Archive Product of the Year" erreicht habe.

Die Appliance ExaGrid EX40000E gelangte in die engere Wahl, da sie sich als eine skalierbare, kostensparende Disk-basierte Backup-Lösung mit Daten-Deduplikation hervorhob, die die Backup- und Sicherungsprozesse für Daten im Unternehmen revolutioniert hat. Die Appliances von ExaGrid wurden als Antwort auf die anspruchsvollen Backup-Anforderungen von heute von Grund auf speziell fürs Backup entwickelt und für Spitzenleistungen im Hinblick auf Backup- und Recovery-Prozesse optimiert.

"Die Finalisten der SVC Awards repräsentieren die innovativsten Technologien und Technologie-Deployments von heute, die hocheindrucksvolle, in echten Anwendungen verankerte IT- und Business-Ergebnisse liefern sowie eine kurze Amortisierungszeit und ein schnelles ROI erzielen", erklärt Jason Holloway, Director of IT Publishing bei Angel Business Communications, dem Organisator der SVC Awards. "Wir gratulieren ExaGrid und allen anderen Finalisten zu dieser wichtigen Leistung und wünschen allen viel Glück bei der endgültigen Abstimmung."

EX40000E von ExaGrid ist das größte Produkt in der Produktlinie des Unternehmens und kann zwischen einem vollständigen Backup mit 40 TB und maximal einem vollständigen Backup mit 1 PB skaliert werden, indem 25 EX40000E zu einem Scale-out-Grid kombiniert werden. Die Durchsatzleistung eines vollständigen Grids beträgt 200 TB pro Stunde, was dem Dreifachen des Durchsatzes von EMC Data Domain 9500 mit DD Boost entspricht. Die einzigartige Staging Area von ExaGrid ermöglicht nicht nur die schnellsten Backup-, sondern auch die schnellsten Restore-Prozesse und VM-Boots, da ExaGrid das neuste Backup in seiner vollständigen und nicht deduplizierten Form speichert. ExaGrid ist der einzige Anbieter, der zusätzlich zu einer Kapazitätssteigerung auch eine verbesserte Informationsverarbeitung bietet und nicht nur mehr Festplatten-Shelfs. Dank dieses Scale-out-Ansatzes kann mit der Kapazitätsverbesserung auch gleichzeitig eine Leistungsverbesserung erreicht werden, wodurch ein bei Datenzunahme unverändertes Backupzeitfenster ermöglicht wird.

"Es ist uns eine Ehre, von der angesehenen Jury der SVC Awards 2016 zum Finalisten für diesen Preis gewählt worden zu sein", erklärt Bill Andrews, CEO von ExaGrid. "Wir sind davon überzeugt, dass dies die Position von ExaGrid als einzige Backup-Storage-Appliance, die die Daten-Deduplikation zur Sicherstellung der schnellsten Backup-, Restore-, Recovery- und Tape-Datensicherungsprozesse einsetzt; nahtlos in physikalischen und virtuellen Umgebungen arbeitet; ein Backupzeitfenster einer festen Größe aufrechterhält und nicht mit der Zunahme von Daten ausdehnt und Forklift-Upgrades und Produktobsoleszenz eliminiert, unterstreicht - das IT-Personal kauft, was es braucht, wenn der Bedarf entsteht."

Die SVC Awards zeichnen Produkte, Projekte und Services sowie Unternehmen und Teams aus, die in den Bereichen Cloud, Virtualisierung und Storage-Technologien Exzellenz erreichen. Die SVC Awards werden zudem als Auszeichnung für Leistungen von Benutzern, Channel-Partnern und Händlern vergeben. Das Auswahlverfahren begann am 3. Oktober und endet am 11. November: http://www.svcawards.com/voting.php. Die Gewinner werden auf der SVC Awards Gala Ceremony am 1. Dezember im Royal Garden Hotel (http://www.svcawards.com/venue.php) (London, Vereinigtes Königreich) bekanntgegeben.

Über ExaGrid

Organisationen kommen zu uns, weil wir das einzige Unternehmen sind, das es geschafft hat, mithilfe von Deduplikation alle Herausforderungen des Backup Storage zu bewältigen. Die einzigartige Staging Area und Scale-out-Architektur von ExaGrid ermöglichen das schnellste Backup - mit dem kleinsten festen Backupzeitfenster, den schnellsten lokalen Restore-Prozessen, der schnellsten Offsite-Tape-Datensicherung und Instant VM Recovery bei gleichzeitig permanenter Festlegung des Backupzeitfensters und reduzierten Kosten sowohl bei der Anschaffung als auch später. Wie Sie das Backup ohne Stress hinbekommen, erfahren Sie bei www.exagrid.com oder bleiben Sie mit uns in Kontakt über LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/exagrid-systems). Lesen Sie, wie Kunden von ExaGrid (http://www.exagrid.com/Customers/Customer-Case-Studies/) ihre Backup-Herausforderungen dauerhaft gelöst haben.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

