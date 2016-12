Darling Ingredients Inc. gibt Nachfolgeplanung für Chief Financial Officer bekannt

Irving, Texas (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) verkündete heute, dass Patrick C. Lynch zum 15. Januar 2017 die Funktion des Executive Vice President - Chief Administrative Officer übernehmen werde. Lynch wird John O. Muse, dem Executive Vice President - Chief Financial Officer des Unternehmens, unterstellt sein. Muse wird Anfang März 2017, nachdem das Unternehmen seinen Jahresbericht via Formular 10-K für das Geschäftsjahr 2016 eingereicht hat, seine Position als Chief Financial Officer des Unternehmens auf eigenen Wunsch aufgeben. Zu dem Zeitpunkt übernimmt Lynch die Funktion des Executive Vice President - Chief Financial Officer des Unternehmens.

"Wir freuen uns darauf, Patrick als Nachfolger von John in unserem Managementteam zu begrüßen. Patrick ist ein erfahrener und erfolgreicher CFO für börsennotierte Unternehmen mit ausgezeichneten Fähigkeiten und passt sehr gut in die Unternehmenskultur von Darling. Die Einstellung von Patrick zu diesem Zeitpunkt bietet ausreichend Zeit, die Nachfolge für die Position des Chief Financial Officer nahtlos zu gestalten", erklärt Randall Stuewe, Chairman und Chief Executive Officer von Darling Ingredients.

Lynch war ab 2001 als Chief Financial Officer von Interface, Inc., dem weltweit größten Hersteller modularer Teppiche und Vorreiter für nachhaltige Geschäftspraktiken, und seit 2007 als Senior Vice President tätig. Vor 2001 hatte er bei Interface, wo er seine Karriere 1996 begann, verschiedene Führungspositionen im Finanzbereich inne, darunter als Assistant Vice President und Corporate Controller. Von 1992 bis 1996 war Lynch ein Senior Accountant bei BDO Seidman, LLP, einem nationalen Steuerberatungsunternehmen, das Versicherungs-, Steuer-, Finanzberatungs- und Beratungsdienstleistungen für private und börsennotierte Unternehmen anbietet.

ÜBER DARLING

Darling Ingredients Inc. ist der weltweit größte börsennotierte Entwickler und Hersteller nachhaltiger natürlicher Inhaltsstoffe aus für den Verzehr geeigneten und ungeeigneten Bio-Nährstoffen, der eine große Bandbreite von Inhaltsstoffen und Spezialerzeugnissen für Kunden in der Lebensmittel-, Tierfutter-, Arzneimittel-, Futter-, Kraftstoff-, Bioenergie-, Düngemittelindustrie und der Industrie erzeugt. Das auf fünf Kontinenten tätige Unternehmen sammelt und transformiert alle Aspekte von Tier-Nebenerzeugnis-Strömen in weit verbreitete Inhaltsstoffe und Spezialinhaltsstoffe, wie z. B. Gelatine, verzehrbare Fette, Futter-geeignete Fette, tierische Eiweiße und Tiermehl, Plasma, Tierfutterzutaten, Biodünger, Fett aus altem Speiseöl, Kraftstoff-Rohstoffe, Ökostrom, natürliche Wursthüllen und Felle. Das Unternehmen rückgewinnt und konvertiert zudem altes Speiseöl und gewerbliche Backstubenreste in wertvolle Futter- und Kraftstoffinhaltsstoffe. Das Unternehmen bietet zusätzlich Fettabscheidungsdienstleistungen für die Gastronomie, Umweltdienstleistungen für Lebensmittelverarbeitungsunternehmen und vertreibt Restaurant-Ausrüstung für die Speiseöl-Versorgung und das Auffangen von Speiseöl. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte der Unternehmenswebsite: http://ir.darlingii.com.

Für weiterführende Informationen, kontaktieren Sie: Melissa A. 251 O'Connor Gaither, VP Ridge Blvd., Investor Suite 300 Relations and Irving, Texas 75038 Global Communications Telefon: 972-717-0300

