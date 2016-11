Darling Ingredients Inc. kündigt Telefonkonferenz und Webcast zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2016 an

Irving, Texas (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) wird am Freitag, dem 11. November 2016, eine Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens im dritten Quartal 2016 zu erörtern. Die Konferenzschaltung beginnt um 8.30 Uhr ET (MEZ +6 h) und wird von Randall Stuewe (CEO und Vorstandsvorsitzender) und John Muse (Leitender Vizepräsident mit Funktion Chief Financial Officer) geleitet. Außerdem wird das Unternehmen eine Präsentation zur Verfügung stellen, um die offizielle Darstellung der Geschäftsführung zu unterstützen. Diese Präsentation steht im Bereich "Investor Relations" der Webseite des Unternehmens bereit. Die zugehörige Pressemitteilung wird nach Handelsschluss am 10. November 2016 veröffentlicht.

Aufgrund des traditionell hohen Anrufvolumens bietet das Unternehmen den Teilnehmern die Möglichkeit, sich unter folgendem Link im Voraus für die Konferenz zu registrieren: http://dpregister.com/10094666

Registrierte Teilnehmer erhalten eine E-Mail mit einer Kalendererinnerung, einer Einwahlnummer und einer PIN, die ihnen am 11. November 2016 direkten Zugang zur Telefonkonferenz ermöglicht.

Teilnehmer, die sich für die Konferenz nicht vorab registrieren möchten, können sich über die Nummern 866-777-2509 (Anrufer aus den USA) und 412-317-5413 (internationale Anrufer) einwählen und nach der "Darling Ingredients"-Telefonkonferenz fragen. Zwei Stunden nach Abschluss der Telefonkonferenz und bis zum 18. November 2016 wird eine Aufzeichnung zur Verfügung stehen. Um auf diese Aufzeichnung zuzugreifen, wählen Sie bitte die Nummer 877-344-7529 (Anrufer aus den USA), 855-669-9658 (Kanada) oder 412-317-0088 (internationale Anrufer) und geben den Referenzcode 10094666 ein. Zugriff auf den Live-Webcast und die archivierte Aufzeichnung besteht zudem auf der Webseite des Unternehmens unter http://ir.darlingii.com.

Über Darling

Darling Ingredients Inc. ist der weltweit größte börsennotierte Entwickler und Hersteller nachhaltiger, natürlicher Bestandteile aus essbaren und nicht-essbaren Bio-Nährstoffen und produziert eine breite Palette von Inhaltsstoffen und Spezialerzeugnissen für Kunden der Branchen Pharmazie, Lebensmittel, Tierfutter, Futterstoffe, Technik, Kraftstoffe, Bioenergie und Düngemittel. In Standorten auf fünf Kontinenten sammelt das Unternehmen alle Komponenten von tierischen Nebenprodukten und verwertet sie in häufig eingesetzte Bestandteile und Spezialinhaltsstoffe - darunter Gelatine, Speisefette, Futtermittelfette, Tierproteine und -mehle, Plasma, Tierfutterzutaten, organische Düngemittel, Altspeisefett, Kraftstoff-Rohmaterial, umweltfreundliche Energie, Naturdärme und -häute. Das Unternehmen sammelt zudem benutzte Speiseöle und Reststoffe aus Großbäckereien und wandelt sie in wertvolle Futtermittel und Kraftstoffbestandteile um. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fettabscheider-Dienstleistungen für Gastronomiebetriebe und umwelttechnische Dienstleistungen für Lebensmittelverarbeiter und es vertreibt Restaurant-Ausrüstungen zur Lieferung und Sammlung von Speiseölen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webpräsenz des Unternehmens unter www.darlingii.com.

Angaben im Sinne der Safe-Harbor-Gesetzgebung

Aussagen in dieser Pressemitteilung, welche Erwartungen oder Vorhersagen des Unternehmens oder der Geschäftsleitung wiedergeben, sind Prognosen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Securities Act von 1933 und des Securities Exchange Act von 1934. Begriffe wie "glauben", "erwarten", "sollten", "schätzen", "beabsichtigen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen solche Prognosen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse sich wesentlich von den in solchen Prognosen vorhergesagten unterscheiden können. Berichte auf Formular 10-K und Quartalsberichte auf Formular 10-Q wurden bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC eingereicht und sind auf der Webseite von Darling unter http://ir.darlingii.com zu finden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei: Melissa A. Gaither 251 O'Connor Ridge Blvd., Suite 300 Vice President - Tel.: Investorenbeziehungen 972-717-0300 und Global Communications mgaither@darlingii.com

Original-Content von: Darling Ingredients Inc., übermittelt durch news aktuell