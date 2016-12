GOLDENE KAMERA 2017 - Jury sucht bereits die Favoriten in fünf Kategorien

Hamburg / Essen (ots) - Die feierliche Verleihung der GOLDENEN KAMERA 2017, die von der FUNKE MEDIENGRUPPE ausgetragen wird, findet am 4. März in der Hamburg Messe statt. Die hochkarätig besetzte Fachjury hat die Arbeit aufgenommen. Für sie heißt es, rund 50 Filme und Serien, sprich über 4.000 Minuten Material, zu sichten.

"Wir sind stolz, dass uns auch in diesem Jahr wieder ausgezeichnete Köpfe und Macher der Film- und Fernsehbranche unterstützen. Comedian Carolin Kebekus und Moderator Johannes B. Kerner haben den Unterhaltungswert im Auge, mit dem mehrfach prämierten Regisseur und Drehbuchautor Friedemann Fromm kommt der präzise Blick für die Produktion in die Diskussion und mit Heike Makatsch sowie Wotan Wilke Möhring stimmen zwei der besten Schauspieler Deutschlands über die Leistungen der Branche ab", so Christian Hellmann, Chefredakteur der FUNKE Programmzeitschriften und Vorsitzender der Jury. Erstmals als Jury-Mitglied dabei ist Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion. Die Vorauswahl der Filme und Serien wird seit Jahren von Fachredakteuren der Programmzeitschriften getroffen, die das Fernsehgeschehen täglich verfolgen.

Die Jury entscheidet, welcher als "Bester deutscher Fernsehfilm", wer als "Beste deutsche Schauspielerin" und "Bester deutscher Schauspieler", als "Bester Mehrteiler/Miniserie" sowie mit dem "GOLDENE KAMERA Nachwuchspreis" ausgezeichnet wird. Wer sich am Ende in geheimer Wahl durchsetzen konnte, erfahren auch die Jurymitglieder erst am Samstag, 4. März 2017, im Rahmen der ZDF Live-Übertragung der Gala.

Bereits am Samstag, 18. Februar 2017, können sechs Preisträger des GOLDENE KAMERA Digital Awards die Auszeichnung ihr Eigen nennen. ZDFneo und goldenekamera.de übertragen die Show ab 21:55 Uhr.

Weitere Informationen zur GOLDENEN KAMERA finden Sie auch unter goldenekamera.de.

Die GOLDENE KAMERA jederzeit im Netz:

Pressekontakt:

Original-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuell