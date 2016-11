GOLDENE KAMERA Digital Award - der beliebteste Channel im Netz: Le Floid, AlexiBexi, Rocket Beans TV und viele andere stehen zur Wahl

Hamburg / Essen (ots) - Auf ihren YouTube-Kanälen haben sie ein Millionenpublikum. Alles, was sie für ihren Erfolg brauchen, ist ein Computer mit Kamera oder ein Smartphone - und schon sind sie live bei ihren Fans. Ob in den Videos das aktuelle Weltgeschehen süffisant kommentiert wird, coole Tutorials geboten werden oder Streetcomedy zu sehen ist, die Online-Helden treffen den richtigen Nerv ihrer Fans. Ab sofort stehen 20 YouTuber, die für Showtime im Web sorgen, beim GOLDENE KAMERA Digital Award in der Kategorie "Channel" zur Wahl. Unter www.goldenekamera.de/channelvote kann für Rayk Anders, Zukar, World Wide Wohnzimmer, MrWissen2go, Comedy Rocket, TheSimpleClub, Alina - die Liebe & der Sex, LeFloid, Robert Hofmann, AlexiBexi, ApeCrime, De Changeman, Julien Bam, Joyce, BradeTv, Bohemian Browser Ballett, Moritz Neumeier, Dner, Rocket Beans TV oder Doktor Allwissend abgestimmt werden - das Voting läuft noch bis zum 2. Dezember.

Die erste Userwahl ist bereits entschieden: Neben dem Polit-Thriller "House of Cards" mit Kevin Spacey haben die Zuschauer auf www.goldenekamera.de die Science-Fiction-Mysteryserie "Stranger Things" und die Dramedyserie "Orange is the new black" zu ihren drei Favoriten auserkoren. Wer die goldene Trophäe am Ende gewinnt, erfahren Sie am 18. Februar 2017 ab 21:55 Uhr bei ZDFneo.

Der GOLDENE KAMERA Digital Award wird 2017 erstmals in den Kategorien #ViralerClip, #Serie, #Reportage, #MusicAct, #Channel und #Comedy vergeben.

Zu sehen ist der GOLDENE KAMERA Digital Award am Samstag, 18. Februar 2017, ab 21:55 Uhr bei ZDFneo und auf www.goldenekamera.de.

Die GOLDENE KAMERA findet am Samstag, 4. März 2017, in der Hamburg Messe statt und wird ab 20.15 Uhr live im ZDF übertragen.

Weitere Informationen und alles zu den User-Wahlen für den GOLDENE KAMERA Digital Award finden Sie auch unter http://www.goldenekamera.de/digitalaward.

