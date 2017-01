DGAP-Adhoc: Erlebnis Akademie AG: Vorläufiges Ergebnis 2016 mit deutlichem Ertragssprung

DGAP-Ad-hoc: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Erlebnis Akademie AG: Vorläufiges Ergebnis 2016 mit deutlichem Ertragssprung 19.01.2017 / 10:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Adhoc-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Erlebnis Akademie AG: Vorläufiges Ergebnis 2016 mit deutlichem Ertragssprung Bad Kötzting, 19. Januar 2017 - Die Erlebnis Akademie AG erzielte nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2016 ein operatives Ergebnis (EBIT) in der Bandbreite von 1,0 bis 1,1 Mio. Euro. Die Prognose für das EBIT 2016 lag bislang bei ca. 0,8 Mio. Euro. Im Vorjahr erreichte das Unternehmen einschließlich der Kosten des Börsengangs ein EBIT in Höhe von 0,59 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr wurden die Besucherzahlen der deutschen Baumwipfelpfadstandorte der Erlebnis Akademie AG um rund 16 % übertroffen. Der Gesamtumsatz des Unternehmens (ohne das tschechische Joint Venture) lag 2016 bei rund 7,95 Mio. Euro und damit rund 14 % über dem Vorjahr mit 6,97 Mio. Euro. Kontakt Erlebnis Akademie AG Christoph Blaß Finanzvorstand Hafenberg 4 93444 Bad Kötzting T +49 9941 / 90 84 84-0 info@eak-ag.de www.eak-ag.de Investor Relations Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair / Vera Müller Haidelweg 48 81241 München T +49 89 / 889 69 06-22 eak@better-orange.de www.better-orange.de -------------------------------------------------------------------------------- 19.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- 537655 19.01.2017 CET/CEST