Infortrend führt 2 HE 25-fach High Density Speicher EonStor GS 3025B zur Erhöhung der Rechenzentrums-Effizienz ein

New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) gab heute die Verfügbarkeit des EonStor GS 3025B Speichersystems mit einem neuen 2 HE 25-fach SFF-Design bekannt. Dieser Speicher ermöglicht es Anwendern, den Rechenzentrumsabdruck und die Energieeffizienz zu optimieren, zusätzlich zur Bereitstellung von einheitlichem Speicher, der Datei-, Block- und Objektdienste mit nativen Cloud-Gateway-Funktionen konsolidiert.

25 2,5" Laufwerke in ein 2 HE-Gehäuse gepackt, bietet EonStor GS 3025B mehr Kapazität und erfordert weniger Platzbedarf und Stromverbrauch im Vergleich zu SFF-Speicher, das 24 2,5" Laufwerke in einem System beherbergt. EonStor GS 3025B ist der zweite 2 HE 25-fach-Speicher, nach dem All-Flash-Speicher "EonStor GS 3025A", der mehr als 740K IOPS für zufällige Lesen und weniger als 0,5 Millisekunden Reaktionszeit bietet, den Infortrend vor kurzem eingeführt hat. EonStor GS 3025B, mit der Unterstützung für Hybrid-SSD / HDD-Konfiguration, SSD-Cache und automatisiertem Speicher-Tiering-Funktionen ist eine gute Wahl für Anwender, die versuchen, Budget und Leistung auszugleichen.

Mit der Integration von Datei-, Block- und Objektdiensten in einem System mit Cloud-Gateway-Funktionen ermöglicht EonStor GS 3025B Anwendern die Möglichkeit, kostengünstige Flexibilität und unendliche Skalierbarkeit von Cloud-Storage zu erschließen. Es hat auch ein spezielles, schraubenloses Tray-Design, das die Installation und die Systemwartung schnell und einfach macht. All diese Vorteile der EonStor GS 3025B machen sie zur idealen Speicherwahl, um die Effizienz im Rechenzentrums zu steigern.

"Infortrend ist verpflichtet Speicher zu entwickeln der speziell auf hohe Geschwindigkeit und hohe Dichte ausgerichtet ist. Die beiden 2 HE 25-fach kleinen Formfaktorlösungen "EonStor GS 3025A All-Flash-Speicher" und "EonStor GS 3025B" beweisen unser Engagement.", sagte Thomas Kao, Senior Direktor Produktplanung bei Infortrend.

Klicken Sie hier für mehr Details zu EonStor GS 3025B. Für Infortrend All-Flash-Speicher, klicken Sie hier.

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) entwickelt und fertigt seit 1993 Speicherlösungen. Mit einem starken Schwerpunkt auf Inhouse-Design, Test und Fertigung bietet Infortrend Storage Leistung und Skalierbarkeit mit den neuesten Standards, benutzerfreundliche Datendienste, persönlichen After-Sales-Support und unerreichten Wert. Weitere Informationen finden Sie unter www.infortrend.com.

Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc., andere Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Pressekontakt:

Original-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell