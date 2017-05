Infortrend startet 2 HE 25-fach High-Density, Hochgeschwindigkeits-All-Flash-Arrays

Neu Taipeh City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) gab heute den Start von Infortrend All-Flash-Speicher in einem neuen 2 HE 25-fach Formfaktor, seiner EonStor GS Familie bekannt. Der High-Density-Speicher liefert blitzschnelle All-Flash-Leistung bei mehr als 740 K IOPS für zufälliges Lesen und weniger als 0,5 Millisekunden Reaktionszeit, zusätzlich zur Bereitstellung von extremer Effizienz und Cloud-Integration.

Infortrends All-Flash-Speicher wird gebaut, um der Nachfrage nach High-Speed-Datenübertragung mit nicht nur SSDs, sondern auch Firmware, entworfen um die Leistung für zufälligen I / O - Zugriff zu optimieren nach zukommen und sind daher für Virtualisierung und Datenbank-Anwendungen geeignet. SSD-Optimierungstechniken wie die Vermeidung von wiederholtem Programm / Löschen, werden eingesetzt, um die Leistung weiter zu verbessern.

Die Speichereffizienz wird durch die Verringerung der Anzahl der SSD Löschzyklen und die gleichmäßige Verteilung von Schreibvorgängen auf jeden Block erhöht, um die Latenz zu verringern, den SSD-Verschleiß zu minimieren und die SSD-Lebensdauer zu verlängern.

Mit 25 SSDs in einem 2 HE-Gehäuse spart der neue High-Density-All-Flash-Speicher "EonStor GS 3025A" Rechenzentrumsstellfläche und Energieverbrauch.

Neben der hohen Leistung des On-Premise-Storage ermöglicht der Infortrend All-Flash-Speicher auch die Möglichkeit, Cloud für eine kostengünstige Erweiterung, Sicherung und Archivierung zu nutzen. Unternehmen, die lokale SAN / NAS-Anwendungen betreiben, können ihre Speicherarchitektur problemlos mit Cloud-Diensten integrieren und erweitern, einschließlich AWS S3, Azure, Google Cloud und Aliyun.

"Heutige Unternehmen ergreifen All-Flash-Speicher, um High-Speed-Performance zu liefern, da ihre unternehmenskritischen Anwendungen eine schnelle Reaktion verlangen. Infortrends All-Flash-Speicher kombinierte Leistung und Effizienz bietet eine ideale Wahl für Organisationen, um von All-Flash-Speicher mit Cloud-Integration zu enormen Kostenvorteilen zu profitieren.", sagte Thomas Kao, Senior Direktor der Produktplanung bei Infortrend.

Klicken Sie hier für mehr Details zu EonStor GS Alle Flash Arrays.

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann Branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.infortrend.com

Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken der Infortrend Technology, Inc., andere Marken der jeweiligen Eigentümer.

Pressekontakt:

Original-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell