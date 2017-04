Infortrends neustes Unified-Storage-System, EonStor GSe Pro 2000 vorgestellt

New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) gab heute die Verfügbarkeit der EonStor GSe Pro 2000 bekannt, einem Unified-Storage-System für kleine Arbeitsgruppen, das File- und Block-Level sowie Cloud-Zugang in einem kompakten Desktop-Gehäuse integriert. Das kompakte Desktopgehäuse ist die ideale Speicherlösung für Unternehmen und Organisationen die ihre IT kostenoptimiert auf geringem Raum einsetzen wollen.

EonStor GSe Pro 2000 unterstützt plattformübergreifende, gemeinsame Verzeichnisnutzung über CIFS / SMB, NFS, AFP, FTP, um den Zugriff auf Daten zu vereinfachen. Die Cloud-Gateway-Engine, die private und öffentliche Cloud-Dienste, wie Google Cloud, Dropbox und Alibaba Aliyun, integriert ermöglicht es Benutzern die Cloud für die Kapazitätserweiterung, die Datenarchivierung oder als Zwischenspeicher zu nutzen.

Ausgestattet mit einem Quad-Core-Prozessor und 10 GbE Front-End Ports, verfügt die EonStor GSe Pro 2000 über eine sehr hohe Leistung, um auch die anspruchsvollsten Anwendungen zufrieden zu stellen. Die Anschlussmöglichkeiten lassen sich mit zusätzlichen Host-Boards erweitern. Eine breite Palette an Host Boards ist verfügbar, zum Beispiel mit 1 GbE, 10 GbE, 8 Gb FC und 16 Gb FC.

Die Verwaltung erfolgt mit EonOne, einer benutzerfreundlichen Verwaltungssoftware, die zahlreiche Assistenten integriert, um die Installation und Konfiguration so problemlos wie nur möglich zu gestalten. Wiederkehrende Installations- und Konfigurationsschritte können zu Workflows zusammengefasst werden, um sie auf andere EonStor GS zu transferieren und dort zu verwenden. Zusätzliche integrierte Dienste und Features, wie zum Beispiel LDAP-, VPN und SysLog-Server, AntiVirus und WORM bieten einen effektiven Mehrwert.

"EonStor GSe Pro 2000 verpackt viele "Enterprise" Features und kompromisslose Leistung in ein kompaktes, modernes Design. EonStor GSe Pro 2000 ist die Speicherloesung für das Büro und kleine Arbeitsgruppen.", kommentiert Thomas Kao, Senior Direktor Produktplanung bei Infortrend.

