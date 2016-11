EonStor GS 4000, das Referenzprodukt von Infortrend, bietet in einem umfassenden Speichersystem optimale Flexibilität mit 32 Front-End Ports

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) stellt heute mit der "EonStor GS 4000" Serie sein Premium-Referenzprodukt vor, das mit 32 Front-End Ports konzipiert wurde, dem Nutzer unübertroffene Flexibilität bietet und alle deren bisherigen Generationen von Speichersystemen übertrifft.

EonStor GS 4000 ist dazu ausgelegt, unglaubliche Flexibilität bei gleichzeitiger Reduzierung von Kosten und Komplexität beim Aufbau eines IT-Umfeldes zu bieten, indem es die Anzahl der Hostanschlüsse erhöht und Datenzugriff mit mehreren Protokollen auf nur einem System ermöglicht. Die 32 Front-End Channel Ports erlauben Konnektivität für hybride FC-SAN, IP-SAN, DAS und NAS Umgebungen mit konvergierten Host Boards, die mehrere und austauschbare Protokolle unterstützen, einschließlich 8 Gb/s oder 16 Gb/s Fibre Channel, 10 GbE iSCSI (SFP+) und FCoE. Des Weiteren werden 1 GbE iSCSI, 10 GbE iSCSI (RJ45) und 12 Gb/s SAS Host Ports unterstützt.

Als Cloud-integrierte Unified Storage integriert die EonStor GS 4000 Datei-, Block- und Objektservices in einem System mit vollständig nativen Cloud-Gateway-Funktionen. Damit Nutzer ein hervorragendes Erlebnis bei der Verbesserung ihrer Cloud-Anwendungen erhalten, bietet Infortrend bis Ende 2016 eine kostenlose Cloud-Lizenz mit dem Kauf jedes EonStor GS 4000 Systems an. Klicken Sie hier (http://infortrend.com/global/Event/2016/GSticket) für weitere Informationen über das Werbeangebot.

"Durch die Verbindung von extremer Flexibilität mit hoher Leistung in nur einem Unified Storage-System vereinfacht EonStor GS 4000 von Infortrend die Einführung und Verwaltung von Speichersystemen dramatisch und bietet gleichzeitig zukunftssichere Funktionen an, die den sich entwickelnden Anforderungen der Kunden entsprechen", sagte Thomas Kao, Senior Director of Product Planning von Infortrend.

Weitere Informationen über die EonStor GS 4000 Serie erhalten Sie mit einem Klick hier (http://www.infortrend.com/global/products/families/GS/4000).

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.

Infortrend® und EonStor® sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Infortrend Technology, Inc.; andere Warenzeichen gehören den jeweiligen Inhabern.

