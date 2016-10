Onlinebroker: Knip wird bei tutti.ch präsentiert

Dennis Just, Gründer und CEO der Knip AG freut sich über die Integration bei tutti.ch / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/118428 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Knip Deutschland GmbH/www.knip.ch / Michael Divé" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Um seine Versicherungen digital optimieren zu können, findet man den Service des grössten Onlinebrokers ab sofort auch bei tutti.ch: Auf dem Portal der Mediengruppe Tamedia sind nun Tools der Knip AG integriert.

Start der Integration ist der Launch des neuen Knip-Krankenkassenvergleichs auf tutti.ch, eine führende Plattform für Kleinanzeigen. Dort kann der Verbraucher innerhalb von zwei Minuten mit einem Onlinevergleich die Preise und Leistungen aller Krankenkassen ermitteln und direkt online wechseln. Ein aufschlussreiches Knip-Rating gibt zudem transparent eine Übersicht über Servicequalität und spezifische Bewertungskriterien der Versicherungsexperten. Für eine persönliche Beratung zu Krankenzusatzversicherungen stehen zudem die Versicherungsexperten der Knip AG persönlich per Telefon, Email oder Chat zur Verfügung. Dennis Just, Gründer und CEO der Knip AG: "Ziel von Knip ist, komplexe Versicherungsthemen verständlich zu präsentieren. In der Partnerschaft mit tutti.ch verbinden wir ab sofort alltägliche Produkte mit der Sicherheit des Service von Knip. Eine einzigartige Kombination, die es so in der Schweiz noch nicht gibt." Francesco Vass, CEO von tutti.ch, freut sich auf die Kooperation: "Auf tutti.ch möchten wir Käufer und Verkäufer von Gebrauchtwaren nicht nur vermitteln, sondern ihnen ergänzende, relevante Dienstleistungen anbieten. Dank der Zusammenarbeit mit Knip kann sich beispielsweise ein Autokäufer auf tutti.ch direkt die beste Versicherung auf Knip aussuchen."

Die hinter dem Preisvergleich stehende Technologie ist in einer Zusammenarbeit zwischen dem Schweizer FinTech Knip und der niederländischen Komparu B.V. entwickelt worden, dem führenden Anbieter von Vergleichssoftware. Mit knapp 10 Millionen Besuchen pro Monat ist tutti.ch eine der grössten Webseiten der Schweiz. Knip ist erster und grösster digitaler Versicherungsbroker der Schweiz. Verbraucher können mit der kostenlosen Lösung ihre Versicherungen bündeln, optimieren und wechseln. Die App zeigt aktuelle Verträge, Policen und Beiträge. Technologiegestützt identifizieren die Versicherungsexperten Optimierungsmöglichkeiten für die Verbraucher und beraten im Chat und telefonisch zu Schutz und Tarifen. Die Knip AG wurde 2013 in Zürich gegründet und ist mit 100 Mitarbeitern in Deutschland und der Schweiz erfolgreich. www.knip.ch

