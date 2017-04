DGAP-News: Solvesta AG: Kapitalerhöhung um 6.800 neue Aktien zur Eintragung angemeldet

DGAP-News: Solvesta AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme Solvesta AG: Kapitalerhöhung um 6.800 neue Aktien zur Eintragung angemeldet 09.02.2017 / 09:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Corporate News Solvesta AG: Kapitalerhöhung um 6.800 neue Aktien zur Eintragung angemeldet München, 31. Januar 2017 -Der Vorstand der Solvesta AG (WKN: A12UKD, ISIN: DE000A12UKD1; Primärmarkt der Börse Düsseldorf) hat heute die mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossene Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts in Höhe von 6.800 EUR, entsprechend 6.800 neuen Aktien mit voller Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres 2016, zur Eintragung im Handelsregister beim Amtsgericht München angemeldet. Der Ausgabebetrag betrug 32,30 EUR je Aktie. Mit der Handelsregistereintragung wird das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 830.500 EUR auf dann 837.300 EUR erhöht sein. Die schnelle Umsetzung dieser Kapitalerhöhung war aufgrund des hohen Interesses der bestehenden Aktionäre möglich. Die Emission erfolgte in einer Privatplatzierung und erlöste insgesamt 219.640 EUR (vor Kosten). Der Reinerlös wird zur Prüfung neuer Beteiligungserwerbe sowie der Finanzierung des operativen Geschäftsbetriebs verwendet werden. Der Vorstand Solvesta AG Flößergasse 7 81369 München Telefon: +49 (0) 89 5526689-0 Telefax: +49 (0) 89 5526689-99 Homepage: www.solvesta.eu E-Mail: patrik.fahlenbach@solvesta.eu -------------------------------------------------------------------------------- 09.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Solvesta AG Flößergasse 7 81369 München Deutschland Telefon: 089 55266890 Fax: 089 552668999 E-Mail: info@solvesta.eu Internet: www.solvesta.eu ISIN: DE000A12UKD1 WKN: A12UKD Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 543201 09.02.2017