New York's Beste Investment-Gelegenheiten auf der Exporeal München

New York (ots/PRNewswire) - /NYR.com/ (http://nyr.com/) Professionelle Investoren sind im Moment sehr an einer Diversifikaton ihrer Portfolios interessiert - und New York steht hier meist an erster Stelle wenn es um sichere hochrentable Märkte ausserhalb Europas geht. Investoren haben während der Expo Real in München von

4. bis 6. Oktober Gelegenheit, sich auf Stand B1.231 persönlich über die derzeit besten Gelegenheiten in New York zu informieren.

New York Residence Inc. ist ein führendes Beratungs- und Broker-Unternehmen mit Firmensitz direkt am Times Square. "Seit 16 Jahren sind wir stolz darauf, Investments in New York einem internationalen Investorenkreis näherzubringen", sagt Thomas Guss, Geschäftsführer des Unternehmens und einer der Top-Broker Manhattans.

Die Produktpalette ist weit gefächert - von einem gehobenen Zweitwohnsitz in exklusiver Lage mit beträchtlichem Wertsteigerungspotential bis zu Zinshäusern, Büro-Objekten, Retailflächen und Baugrundstücken reicht das Angebot.

"Derzeit stellen wir zum Beispiel eine hohe Nachfrage nach kleineren Zinshäusern dar. Diese bieten eine unkomplizierte Anlage mit hohem Potential" sagt Guss. Aufgrund steigender Preise fûr Grundstücke und Baukosten können diese Objekte sogar noch unter dem Wiederbeschaffungspreis erworben werden - eine Seltenheit für einen entwickelten Immobilienmarkt wie New York.

Doch auch mit Portfolios an Einzelapartments oder Gewerbe-Immobilien lassen sich interessante Erträge erzielen. Dazu kommt die attraktive Währung die gegenüber dem Euro ein solides Aufwertungspotential hat.

Zu den Kunden von New York Residence zählen private Investoren genau so wie family offices, Fonds und professionelle Immobilienentwickler.

"Der New Yorker Markt weist viele Besonderheiten auf, die einem Investor zugute kommen" weiss Guss - und diese im besten Interesse des Kunden zu nutzen ist die Spezalität von New York Residence. Oft unterschätzen Kunden die Geschwindigkeit, mit der im amerkanischen Markt und speziell in New York City Transaktionen abgewickelt werden. Um hier aus Deutschland bestmöglich zum Zug zu kommen, bedarf es etwas Vorbereitung, bei der die Broker von NYR.com gerne behilflich sind.

Was Investoren rund um den Globus besonders schätzen, ist die hohe Sicherheit, die der New Yorker Markt bietet. Manhattan ist eben eine Insel - und jedes Jahr wächst die Bevölkerung. Auch aus demographischen Gesichtspunkten ist ein Investment in New York daher hoch interessant.

Für Investoren die während der Expo Real statt des Besuchs des Messestands B1.231 ein unverbindliches vertrauliches Beratungsgespräch wünschen, sind noch einige Termine verfügbar und können per Email unter TG@NYR.com reserviert werden.

