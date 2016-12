Jasminmarke im Kreis Hengxian hat Wert von 18 Milliarden Yuan

Nanning, China (ots/PRNewswire) - Die chinesische Markenwertermittlungskonferenz 2016 wurde am 12. Dezember von der China Brand Building Promotion Association, China Central Television, dem Chinesischen Rat zur Förderung des Internationalen Handels und China Appraisal Society ausgerichtet. Im Rahmen der Konferenz wurde ermittelt, dass die Jasmintee- und Jasminblütenindustrie in Kreis Hengxian der Stadt Nanning im südchinesischen autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang-Nationalität einen Gesamtwert von 18 Milliarden Yuan hat.

Der Kreis Hengxian ist als "Land des Jasmin" bekannt und wurde als weltweites Produktionszentrum für Jasminblüten und Jasmintee bewertet. Die Geschichte des Jasminanbaus im Kreis Hengxian beginnt vor 400 Jahren. In den vergangenen Jahren bemühte sich die Kreisregierung von Hengxian um die Optimierung der industriellen Struktur. Derzeit gibt es 330.000 Landwirte, die im Kreis 10.000 MU Jasmin anbauen. Der jährliche Ertrag an Jasminblüten beträgt ca. 80.000 Tonnen. Im Kreis sind 130 Jasminteefabriken angesiedelt, und auf dem chinesischen und Exportmarkt werden ca. 60.000 Tonnen Jasmintee verkauft. Nach Schätzungen macht die jährliche Produktionsmenge an Jasminblüten und Jasmintee im Kreis Hengxian 80 Prozent der nationalen Produktionsmenge und 60 Prozent der weltweiten Produktionsmenge aus. Der Kreis Hengxian hat sich zum weltweit größten Produzenten von Jasminblüten und Jasmintee entwickelt.

Um die Marke auszubauen und den Produktverkauf anzukurbeln, hat die Kreisregierung von Hengxian versucht ein vielschichtiges E-Commerce-System zu errichten und damit regionalen Anbietern beim Verkauf ihrer Produkte im Internet zu helfen. 2015 hat sich Hengxian als erster Kreis in Guangxi mit dem E-Commerce-Riesen Alibaba zusammengetan und 500 E-Commerce-Stationen in ländlichen Gebieten aufgebaut. Aktuell betreiben fast 100 im Kreis Hengxian angesiedelte Jasminteeproduzenten Online-Shops in der Alibaba Tmall.

Die Kreisregierung von Hengxian fördert außerdem den Anbau hochwertiger Agrarprodukte auf seinem selenreichen Boden. Der Kreis hat sich unter anderem als "Nationales Beispiel für moderne Landwirtschaft", "Chinesisches Land für Zuchtchampignon", "Chinesisches Land für Zuckermais" und "Chinesisches Land für traditionellen chinesischen Reispudding" einen Namen gemacht.

