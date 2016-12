Abschluss der internationalen asiatischen Briefmarkenausstellung 2016 in Nanning, China

Nanning, China (ots/PRNewswire) - Die China 2016 Asian International Stamp Exhibition fand vom 2. bis 6. Dezember in Nanning statt. Die Ausstellung wurde von der Inter-Asia Philatelic Federation (FIAP) gesponsert und vom Philatelisten-Weltverband (FIP) anerkannt. Die von der FIAP ins Leben gerufene Veranstaltung ist eine regionale Briefmarkenausstellung mit dem Ziel, die Entwicklung der weltweiten Philatelie zu fördern. Die Ausstellung findet seit ihrer Gründung 1977 zum vierten Mal in China statt.

Die Briefmarkenausstellung war eine umfassende asiatisch geprägte internationale Briefmarkenausstellung. Es nahmen 13 Wettbewerbsklassen teil, darunter die FIAP Championship-Klasse, traditionelle Philatelie, Postgeschichte, Ganzsachen, Aerophilatelie, Astrophilatelie, thematische Philatelie, Maximaphilie, Fiskalphilatelie, Jugendphilatelie, philatelistische Literatur, Ein-Rahmen- und moderne Philatelie. Die Exponate stammten von 22 Mitgliedern der FIAP: Australien, Bahrain, Bengalen, Festlandchina, Taiwan, Hongkong, Macao, Indien, Indonesien, Japan, Korea, Malaysia, Mongolei, Nepal, Neuseeland, Pakistan, Katar, Saudi Arabien, Singapur, Südafrika, Thailand und die Vereinigten Arabischen Emirate. Es wurden insgesamt 1300 Rahmen und 51 Literaturdokumente ausgestellt.

Darüber hinaus wurden 50 Briefmarkenalben aus 26 Ländern und Regionen auf der offiziellen Briefmarkenausstellung gezeigt, die von der Universal Postal Union (UPU) organisiert wurde. Die Exponate waren klassische Briefmarkenalben aus verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. Die privaten Sammlungen der Präsidenten der FIP and FIAP wurden auf dieser Veranstaltung ebenfalls ausgestellt.

Es gab fünf Thementage auf der diesjährigen Ausstellung: Tag der Eröffnung, Tag von Nanning, Tag der Jugend, Tag der chinesischen Tierkreiszeichen und Abschlusstag. An jedem Thementag besuchten bekannte Briefmarkendesigner die Veranstaltung und trafen sich mit Liebhabern der Philatelie. Der 3. Dezember war der Tag von Nanning. An diesem Tag zeigten die Organisatoren eine "Nanning City Creativity Exhibition". Anhand von drei Modulen (Erinnerungen an Nanning, kulturelle Kreativität in Nanning und Impressionen aus Nanning) versuchten die Organisatoren, die sich schnell wandelnde Städtelandschaft und kulturelle Lebendigkeit von Nanning zu zeigen. Eine Ausstellung seltener Briefmarken, eine kulturelle Ausstellung von Briefmarken mit chinesischen Tierkreiszeichen und eine thematische Ausstellung zur nationalen Poststellenkultur waren ebenfalls Teil dieser Veranstaltung.

Darüber hinaus wurde ein von der UPU und dem Postministerium der Volksrepublik China organisiertes internationales Philatelie-Seminar im Rahmen der Veranstaltung abgehalten. Die Organisatoren holten auch Aktivitäten wie die vierte Lotterieziehung der chinesischen Postkarten 2016 und die Preisverleihung des Jugendwettbewerbs für das Design von Postkarten auf die Veranstaltung.

Nanning ist eine Stadt mit einer tiefen Philatelie-Kultur. Es gehört zu den wenigen Städten, die erstmalig frühe Forschung im Bereich Philatelie betrieben. Der Philatelie-Verband von Nanning wurde 1983 gegründet. Bis 2015 hatten sich 200 Philatelie-Basisorganisationen gebildet und der Verband zählte 15.000 Mitglieder. Philatelie ist für viele Einwohner von Nanning zum Hobby geworden. Die Briefmarkenausstellung in Nanning ist eine gute Gelegenheit, Einsichten aus verschiedenen Ländern und Nationen zu erweitern. Sie dient auch der Verbreitung der philatelistischen Kultur und der Förderung wirtschaftlicher wie auch kultureller Kommunikation unter asiatischen Ländern.

