Internationaler Tag der Pflegenden: Gardé Pflegedienst feiert

Berlin (ots) - Der 12. Mai ist der internationale Tag der Pflegenden. Er lädt dazu ein, die Erfahrungen einer Branche zu teilen, die sich in den vergangenen Jahren wie kaum eine andere entwickelt hat. Professionelle Pflegedienstleister mit langjähriger Erfahrung, wie die Gardé Ambulanter Pflegedienst GmbH, haben diese Veränderungen von Beginn an miterlebt und im bescheidenen Umfang mitgestaltet. In Politik und Öffentlichkeit gerieten Pflegedienste in den vergangenen Jahren immer wieder aus verschiedenen Gründen in die Kritik. "Vielfach ist dies den volatilen Entwicklungen in unserer Branche geschuldet.", so Alexander Mewes, stellvertretender Geschäftsführer des Gardé Pflegedienstes. "In vielen Fällen spiegeln die negativen Berichte vor allem die schwierigen Randbedingungen wieder, mit denen die Dienste bei der Erfüllung ihrer wichtigen Aufgabe umzugehen hatten." Er sieht Gardé dabei auf stetigem Erfolgskurs.

Neue Herausforderungen entstehen schnell und bleiben lang

Die Gardé Ambulanter Pflegedienst GmbH hat in dem schwierigen politischen Umfeld viel Erfahrung gesammelt und kann ihre gesellschaftlich wichtige Aufgabe trotz vielfältiger Herausforderungen erfüllen. "Unser Fokus liegt immer auf den Menschen. Professionelle Pflege durch seriöse Dienstleister ist angesichts der Erfordernisse unserer Zeit ein absolutes Muss.", so Alexander Mewes weiter. Das größte Problem dabei ist, dass sich die Veränderungen in der Gesellschaft so schnell vollziehen. "Wir können unsere Dienstleistung und Verwaltung sehr gut anpassen, aber der Arbeitsmarkt reagiert nicht so schnell auf Veränderungen.", bringt Alexander Mewes die Herausforderung auf den Punkt. "Dass es uns trotzdem gelungen ist ein hervorragendes Team aufzustellen mit dem wir die ausgezeichnete Qualität unserer Pflege sicherstellen, darauf sind wir stolz." Der Tag der Pflege lädt dazu ein, diese Leistung zu feiern.

Verbesserungen brauchen Zeit und Mühe

Seriöse Pflegedienste, sehen die bisherigen Reformschritte insgesamt positiv und hoffen auf eine weitere Verbesserung der Verhältnisse. Die Pflegereform 2017 hat gezeigt, dass die politischen Verantwortlichen die Notwendigkeit erkannt haben, alten und erkrankten Menschen entsprechende Unterstützung zukommen zu lassen. Deren Anspruch auf eine gute Pflege ist damit gesichert. Nun kommt es darauf an diejenigen zu unterstützen, die die tatsächliche Pflegedienstleistung am Ende erbringen. Unterstützende Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsmarktlage und bundeseinheitliche Standards sowie klare Verwaltungsvorgaben zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen würden noch einmal zur Entspannung der Situation beitragen.

Professionelle Pflegedienste, für Fachkräfte die beste Option

Die Gardé Ambulante Pflegedienst GmbH ist ein attraktiver Arbeitgeber. "Das ist die beste Methode junge Menschen für eine Karriere in der Pflege zu begeistern.", so das Fazit der Geschäftsleitung. Gardé unterstützt seine Mitarbeiter bei Qualifikationsfragen, Anmeldungen, Behördengängen und der Wohnungssuche. Das kollegiale Arbeitsumfeld und die guten Konditionen tragen ein Übriges zum Erfolg des Unternehmens bei. Wer die Chance nutzen möchte in einem attraktiven Unternehmen für und mit Menschen zu arbeiten, sollte sich unbedingt bewerben. Die Arbeitsmarktsituation für Pflegekräfte ist so attraktiv wie nie.

