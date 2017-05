G2A.COM bringt am 11. Mai die dritte G2A Deal-Serie auf den Markt

Hongkong (ots/PRNewswire) - Am Donnerstag, den 11. Mai bringt der globale digitale Gaming-Marktplatz G2A.COM, unter Einbeziehung des Entwickler- und Publisher-Programms G2A Direct, die dritte Serie des Game Bundles, G2A Deal, im Treueprogramm auf den Markt. Darin enthalten sind Tempest (HeroCraft) und The Uncertain (ComonGames): Episode 1 - The Last Quiet Day, Bulb Boy (Bulbware), Mushroom Wars (Zillion Whales) und The Red Solstice (Ironward).

Die Spiele aus dem G2A Deal stammen direkt von den Entwicklern und Publishern - es sind keine Drittverkäufer involviert. G2A Direct besteht inzwischen aus 100 Entwicklern and Publishern und präsentiert mit Stolz den dritten Teil des Game Packs im Treueprogramm.

Diese G2A Deal-Serie präsentiert ausschließlich interessante Spiele von Independent-Entwicklern.

Tempest: Piraten, Open-World, Action-RPG - auf der Suche nach neuen Quests und Schiffen zum Plündern können die Spieler auf hoher See umhersegeln und drei Welten durchwandern.

The Uncertain: Episode 1 - The Last Quiet Day: episodisches und storybasiertes Adventure-Game in einer postapokalyptischen Welt. Spieler schlüpfen in die Rolle des technischen Roboters RT-217NP und versuchen die Ursache für die Auslöschung der menschlichen Rasse zu ergründen.

Bulb Boy: 2D Point-and-Click Horror-Adventure-Game - der Spieler hilft einem kleinen Jungen mit einer Stirnlampe Monster zu bekämpfen.

Mushroom Wars:actionreiches Echtzeit-Strategiespiel - der Spieler führt eine Armee aus Pilzen in unterschiedliche komplexe Schlachten.

The Red Solstice: taktisches Squad-based Survival-Game - spielt 2280 n. Chr. und nach der Zerstörung der Erde. Für ein Überleben auf dem Mars muss der Spieler als Weltraum-Marinesoldat Aliens bekämpfen.

Sämtliche Keys der dritten G2A Deal-Serie sind unmittelbar nach dem Kauf als Steam Code ohne Regionssperre verfügbar. Alle fünf Spiele sind über eine reduzierte Mitgliedschaft oder über einen reduzierten einmaligen Kauf erhältlich.

