The Ultimate Travelling Camp ist jetzt Mitglied des exklusiven Virtuoso-Netzwerks

Mumbai (ots/PRNewswire) - The Ultimate Travelling Camp (TUTC), das in Indien mit mobilen Luxuscamps als Pionier des Konzepts "Glamping" bekannt ist, hat es in die Eliteliste von Virtuoso für Luxusreisen geschafft. Diese angesehene Zugehörigkeit gibt TUTC Zugang zum Netzwerk der besten Luxusreiseanbieter und Reiseagenturen mit über 11.400 Beratern weltweit.

Rajnish Sabharwal, Geschäftsführer von TUTC, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Aufnahme von TUTC in das umfassende Portfolio an Luxusanbietern von Virtuoso. Mit dieser Mitgliedschaft möchten wir das ausgedehnte Netzwerk der Gruppe nutzen und mit unserem Angebot an individuellen Glamping-Erlebnissen Reisende auf der ganzen Welt erreichen."

Virtuoso ist ein Netzwerk für Luxusreisen, in das Agenturen nur durch Einladung Mitglied werden können. Dieses Netzwerk ist darauf spezialisiert, den besten Reisenden der Welt die besten Urlaubsziele der Welt anzubieten - auf die bestmögliche Art und Weise. Die Beziehungen mit den namhaftesten Reiseunternehmen bieten der wohlhabenden Kundschaft des Netzwerks exklusive Ausstattung, außergewöhnliche Erlebnisse und privilegierten Zugang.

Informationen zu TUTC:

TUTC Nomaden-Edelluxuscamps in Thiksey und Diskit in Ladakh sowie Kohima in Nagaland bieten Gästen nicht nur unterschiedliche Abenteuer in der faszinierenden Landschaft, sondern auch eine Gelegenheit, einen umfassenden Einblick in Kultur, Festlichkeiten, Essen, Sport und indigene Identität der Region zu erhalten. Die Chamba-Camps in Ladakh unterstützen die verschiedenen Aspekte der ladakhischen und buddhistischen Lebensweise. Ähnlich zielt das Camp in Kohima darauf ab, den Reichtum und die Einzigartigkeit der 16 Nagaland-Stämme zu fördern, zu schützen und zu bewahren. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.tutc.com.

