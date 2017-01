-------------------------------------------------------------------------------- Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- EURO Ad Hoc Austria Email Aktiengesellschaft (FN 99418d) (ISIN: AT0000618251) DELISTING ANGEZEIGT AKTIENUMTAUSCH Austria Email Aktiengesellschaft ab dem 1. März 2017 geplant In der außerodentlichen Hauptversammlung der Austria Email Aktiengesellschaft vom 16. Dezember 2016 wurde das Delisting der derzeit im Dritten Markt der Wiener Börse gehandelten Aktien und die Umwandlung der Inhaber- auf Namensaktien beschlossen. Die Austria Email Aktiengesellschaft hat am 20. Jänner 2017 gemäß §10 der Bedingungen für den Betrieb des Dritten Marktes der Wiener Börse die Zurückziehung ihrer Aktien (ISIN: AT0000618251) vom Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse angezeigt. Der letzte Handelstag für die Aktien der Austria Email Aktiengesellschaft im Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse ist der 24. Februar 2017. Die Austria Email Aktiengesellschaft plant die Firmenbuch-Eintragung der Satzungsänderung für den 28. Februar 2017. Der Umtausch der Inhaber- auf Namensaktien ist ab dem 1. März 2017 geplant. Eine Information zum Delisting und zum Umtausch ist auf der Website der Gesellschaft unter www.austria-email.at zu finden. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Mag. Kerstin Ehgartner unter office@austria-email.at oder +43 3512 700 224 zur Verfügung. Knittelfeld, Jänner 2017 Austria Email Aktiengesellschaft Rückfragehinweis: Frau Mag Kerstin Ehgartner +43 3512 700 224 office@austria-email.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Austria Email AG Austriastraße 6 A-8720 Knittelfeld Telefon: 03512 700 322 FAX: 03512 700 238 Email: gofner@austria-email.at WWW: www.austria-email.at Branche: Maschinenbau ISIN: AT0000618251 Indizes: other securities.at Börsen: Dritter Markt: Wien Sprache: Deutsch