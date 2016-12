Berlin (ots) - Am heutigen 16. Dezember jährt sich Kasachstans Unabhängigkeit zum 25. Mal. Zwischen dem OSZE-Vorsitz, den das zentralasiatische Land als erstes der ehemaligen Sowjetrepubliken im Jahr 2010 innehatte, und der Weltausstellung in Astana im kommenden Jahr sieht sich Kasachstan selbst als das fortschrittlichste Land in der Region. Die Startbedingungen vor 25 Jahren waren jedoch sehr schwierig.

Vor 25 Jahren trat nach dem Zerfall der Sowjetunion die Unabhängigkeitserklärung in Kraft, Kasachisch wurde die offizielle Amtssprache. Präsident ist seither Nursultan Nasarbajew, der in seiner Außenpolitik den Ausgleich zwischen dem Westen und dem russischen Nachbarn sucht. Vor kurzem wurde das Land in den UN-Sicherheitsrat gewählt. Innenpolitisch legte Nasarbajew ein ehrgeiziges Reformprogramm auf: "Der nationale Plan - 100 Schritte zur Durchführung von fünf Reformen", der eine Entwicklungsstrategie "Kasachstan - 2050" beinhaltet. Wirtschaftlich zählt Kasachstan heute zu den bedeutendsten Wachstums- und Investitionsmärkten Zentralasiens.

Die Startbedingungen für die Unabhängigkeit vor einem Vierteljahrhundert waren jedoch nicht leicht. Kasachstan gehört zu den Sowjetrepubliken, die am schlechtesten weggekommen sind. "Wir haben ein schweres Erbe von der Sowjetunion übernommen", betont ein kasachischer Politologe. Die Wirtschaft Kasachstans sei damals vor allem auf Militärindustrie und Waffenproduktion ausgerichtet gewesen. 93 Prozent der Wirtschaft von Kasachstan sei direkt aus Moskau gesteuert worden. Kasachstan selbst habe nur sieben Prozent seiner eigenen Wirtschaft regulieren können.

Von der Sowjetunion erbte Kasachstan zwei Regionen mit katastrophalen Umweltschäden: Die eine ist das Gebiet von Semipalatinsk, wo jahrzehntelang Atomversuche durchgeführt worden seien. Dadurch sei eine Fläche in der Größe des wiedervereinigten Deutschlands kontaminiert worden. Die zweite Umweltkatastrophe sei der Aralsee, der durch die Agrarpolitik aus Sowjetzeiten in einer einzigen Generation fast verschwunden sei.

Zu den schwierigen Startbedingungen gehörte auch die Völkervielfalt des Landes. In Kasachstan leben rund 140 ethnische Gruppierungen, die sich zu insgesamt fast 50 Religionen bekennen. Vor rund neunzig Jahren bestand die Bevölkerung Kasachstans aus 98 Prozent nur aus Kasachen. Infolge der zaristischen und dann der kommunistischen Ansiedlungspolitik waren die Kasachen im Jahr ihrer Unabhängigkeitserklärung 1991 nur noch eine Minderheit im eigenen Land und machten bloß 42 Prozent der Bevölkerung aus.

Dass jede Bevölkerungs- und Religionszugehörigkeit gleichberechtigt und Kasachstan die einzige frühere Sowjetrepublik ohne Blutvergießen durch ethnische oder religiöse Konflikte ist, ist die wichtigste Leistung des Landes. Auf Fragen nach Vorwürfen betreffend beschränkte Versammlungs- und Meinungsfreiheit heißt es, das Land sei noch jung, da würden auch Fehler gemacht. Kasachstan orientiere sich klar an europäischen Werten, aber die könnten nicht von heute auf morgen umgesetzt werden.

