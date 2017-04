Bridging the Digital Gender Gap: Weltweit kann die Digitalisierung Frauen stärken - wenn Zugangschancen und Angebote im Netz stimmen

Berlin (ots) - Zum Women20-Gipfel (24.-26.4.2017) in Berlin zeigt die betterplace lab-Studie "Bridging the Digital Gender Gap" anschaulich und praxisorientiert Wege zur digitalen Inklusion von Frauen, und stärkt so das Thema Digitalisierung auf der internationalen Gleichstellungsagenda.

Am heutigen Abend startet der Women20-Gipfel in Berlin. Im Rahmen von Deutschlands G20-Präsidentschaft 2017 versammeln sich die mächtigsten Frauen der Welt und Vertreter_innen von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft aus den 20 wirtschaftsstärksten Ländern, um über aktuelle Chancen und Herausforderungen von Gleichstellung und Frauenrechten zu diskutieren.

Ganz oben auf der Agenda: die Digitalisierung. Informations- und Kommunikationstechnologien haben weltweit das Potential, das Leben von Menschen nachhaltig zu verbessern: durch Beteiligung und Einbindung, effizientere Organisationsführung oder mehr Chancen für Kreativität und Innovationen. Dazu braucht es allerdings Zugang, zur Technologie wie zu relevanten Inhalten und Services. Gerade dabei erleben Frauen weltweit überdurchschnittlich oft Nachteile.

Das betterplace lab will ran an diese digitale Kluft. Darum haben wir uns in Kooperation mit Women20 aufgemacht, in sechs Ländern zu untersuchen, was die Zugangshürden ausmacht, und welche Lösungsansätze es gibt. In Äthiopien, Brasilien, Deutschland, Indien, Indonesien und Südafrika haben wir mit Startup-Gründern, nationalen Politikexpertinnen, Sozialunternehmerinnen und NGO-Vertretern gesprochen, anschauliche Eindrücke aus der Praxis gesammelt, und so konkrete Ansätze identifiziert, wie die digitale Inklusion gleichberechtigt für alle gelingen kann.

Die Studie "Bridging the Digital Gender Gap" erzählt die Geschichten dieser Reisen. Die daraus abgeleiteten Empfehlungen werden morgen auf dem Women-20 Gipfel vorgestellt, und fließen in das offizielle Women20-Communiqué ein, das am Mittwoch an Bundeskanzlerin Angela Merkel überreicht wird. So erreichen sie nicht nur das 1000-köpfige internationale Publikum des Gipfels, sondern neben der politischen Führung Deutschlands auch ganz direkt u.a. First Daughter and Advisor to the President Ivanka Trump, Königin Maxima der Niederlande, die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland und Christine Lagarde, Direktorin des IWF.

Das betterplace lab stärkt so das Thema Digitalisierung auf der internationalen Gleichstellungsagenda, und gibt mit Einblicken aus der Praxis konkrete Anregung für gelungene und wirksame Gestaltung von politischer Rahmensetzung und finanzieller Förderung.

Über betterplace lab

Das betterplace lab ist überzeugt: Die Digitalisierung kann die Welt verbessern. Dafür forschen und experimentieren wir an der Schnittstelle zwischen Innovation und Gemeinwohl. Als Forschungsabteilung von betterplace.org, Deutschlands größter Spendenplattform, verbreiten wir Wissen, inspirieren durch Geschichten und kämpfen dafür, dass die Digitalisierung den Menschen und dem Gemeinwohl zugute kommt. Mehr über unsere Arbeit unter www.betterplace-lab.org

Über Women20

Mit dem Beginn der deutschen G20-Präsidentschaft am 1. Dezember 2016 startete auch der zivilgesellschaftliche frauenpolitische Dialog der Women20 (W20). Der Deutsche Frauenrat und der Verband deutscher Unternehmerinnen wurden von der Bundesregierung beauftragt, diesen Prozess als offizielle Engagement Group im Rahmen der deutschen Präsidentschaft zu leiten. Women20 Germany ist online unter www.W20-Germany.org erreichbar.

