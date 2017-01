Menschlichkeit steht Dir am besten: Kampagne von betterplace.org und FCB Hamburg zur Flüchtlingshilfe

1 weiterer Medieninhalt

Die Flüchtlingskampagne ?Menschlichkeit steht dir am besten? ist eine gemeinsame Initiative von n Deutschlands größter Online-Spendenplattform betterplace.org, mit einer Förderung des Bundesministeriums des Inneren, und der Agentur FCB Hamburg. Weitere Informationen unter http://www.presseportal.de/nr/118081

Berlin (ots) - Deutschlands größte Online-Spendenplattform betterplace.org launcht mit Werbeagantur FCB Hamburg parallel zur Fashion Week Berlin das Fake-Fashionlabel "Epic Escape" mit dem Ziel, Spenden für Flüchtlinge zu sammeln.

- Die neue Modemarke wird über Influencer, Social Media, Out-of-Home und Guerillamarketing beworben. - Die Auflösung findet statt auf www.menschlichkeit.de mit dem Kampagnenclaim #Menschlichkeit steht Dir am besten. - Prominente Unterstützung der Kampagne aus der Kreativ- und Modebranche durch Die Fantastischen Vier, Fotograf Philipp Rathmer, Designerin Sibilla Pavenstedt, Schauspielerin Jana Pallaske, PREMIUM GROUP, Model Sara Nuru, Dave Davis, KIEZHELDEN - FC St. Pauli u. a.

Parallel zur Berliner Fashion Week launcht Deutschlands größte Online-Spendenplattform betterplace.org zusammen mit der Werbeagentur FCB Hamburg das Fake-Modelabel "Epic Escape". Mit Plakatmotiven, Social Media sowie Influencer- und Guerillamarketing wird die vermeintlich neue Marke beworben. Konsumenten werden auf die Website www.menschlichkeit.de geleitet, auf der die Kampagne mit dem Claim "#Menschlichkeit steht Dir am besten" aufgelöst wird. Für die Kampagne hat der bekannte Hamburger Fotograf Philipp Rathmer sechs syrische Flüchtlinge im Fashion-Look portraitiert. Auf der Kampagnenwebsite erzählen sie die bewegenden Geschichten von ihrer eigenen Flucht. User können für eins von über 500 Flüchtlingsprojekten spenden oder ein Sweatshirt mit dem Slogan "#Menschlichkeit steht Dir am besten" kaufen, um selbst ein Statement zu setzen.

Sämtliche Spenden, die über die Kampagne www.menschlichkeit.de und den Verkauf der Sweatshirts generiert werden, gehen an mehr als 500 soziale Projekte auf der Online-Spendenplattform www.zusammen-fuer-fluechtlinge.de, die von betterplace.org betrieben, und vom Bundesministerium des Inneren gefördert wird.

"Unsere Kampagne erzählt Geschichten, die in Kriegsregionen wie Syrien zum Alltag gehören. Hier sterben täglich Menschen, und wer kann, flieht vor der Zerstörung. Mit diesen persönlichen Portraits möchten wir möglichst viele Menschen für das Thema Flüchtlingshilfe sensibilisieren. Wer sich engagieren möchte, kann für eins von über 500 Flüchtlingsprojekten spenden oder mit dem Kampagnenpullover ein Statement setzen", so Elisabeth Kippenberg, Leitung Marketing & PR bei betterplace.org.

Die Fluchterlebnisse der sechs Syrer spielen als Headline eine zentrale Rolle in der Kampagne. Chemie-Studentin Yara hat "62 Minuten Bombenangriff in der Uni überlebt". Der aus Damaskus stammende Najd hat "5 Angehörige im Syrienkrieg verloren" und Feras hat mit 28 Jahren bereits "2 Terrorangriffe überlebt".

"Diese Kampagne hatten wir schon längere Zeit im Kopf. Wir wollen keine Moralapostel sein, nur zum Nachdenken darüber anregen, dass es hinter der Fassade oft ganz anders aussehen kann, als es scheint. "Menschlichkeit steht Dir am besten" vereint Kreativität mit Vernunft. Eine perfekte Kombination, wie wir finden", erklärt Creative Director Patrik Hartmann von FCB Hamburg.

Die Kampagne startet parallel zur Fashion Week am 17.01.2017 in Deutschland und läuft dann auf unbestimmte Zeit weiter. Videoclips (30", Making Of), Pressefotos und Plakatmotive sowie weitere Presseinformationen stehen zum Download bereit: http://ots.de/4DKFg Alle Infos zur Kampagne auf www.menschlichkeit.de. Sweatshirts und T-Shirts zur Kampagne gibt es hier: https://shop.spreadshirt.de/menschlichkeit Pressematerial: Frei zum Abdruck nur in zusammenhängender Berichterstattung über die Kampagne Epic Escape / www.menschlichkeit.de.

Credits: Fotograf: Philipp Rathmer Assistent: Matic Blatnik Styling: Jen Hahn H+M: Sonja Shenouda Studio: Spreegraphen Studios Licht: Knackscharf Rent Film: Christoph Höhmann/ Camerabuddy Musik: Bernhard Raser (CØMÊ - ARP) Postproduction: RECOM Making of: FILM DELUXE / Musik: Mokoh Music, Berlin Webdesign: Jessica Prautzsch

FCB Hamburg: Patrik Hartmann, Creative Director Art; Michael Okun, Creative Director Text; Linda Marschall, Copywriter; Miriam Frerix, Art Director; Tizian Leschke, Junior Art Director; Franziska Send, Account Manager; Elke Jacob, Marketing & PR Manager. betterplace.org: Elisabeth Kippenberg, Leitung Marketing & PR; Marie Schütz, Marketing & PR Manager; Leonie Gehrke, Marketing & PR Manager; Lisa-Sophie Meyer, PR und Marketing-Assistentin.

Prominente Unterstützer der Kampagne: Die Fantastischen Vier Benno Fürmann KIEZHELDEN - FC St.Pauli Sara Nuru Jana Pallaske Sibilla Paventstedt Dave Davis Lisa Feller

Die Kampagne wird von folgenden Partnern ermöglicht: Eine Initiative von betterplace.org und FCB Hamburg, ermöglicht durch eine Förderung des Bundesministeriums des Innern; weitere Partner: Die Draußenwerber, GLOW Media Group KIEZHELDEN - FC St. Pauli, ultra-ooh.de Ambient Media, PREMIUM GROUP, sprd.net AG, usw.

Media: Plakatflächen im Großraum Berlin PR- und Medienkooperationen Social-Media- und Influencer-Marketing Guerillamarketing Sweatshirts und T-Shirts mit Kampagnenclaim "#Menschlichkeit steht Dir am besten"

